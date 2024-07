Karen Bachini testa base de Boca Rosa e expõe falha em estratégia de marketing

A influenciadora Karen Bachini testou os novos produtos da marca Boca Rosa, da influencer Bianca Andrade, e voltou a ser um dos assuntos mais comentados no X na tarde desta quarta-feira (3).

Essa, inclusive, não é a primeira vez que Bachini repercute com esse tipo de conteúdo, já que algo similar ocorreu com a resenha dela sobre a base da também influenciadora Virgínia Fonseca.

O vídeo, lançado na noite de terça (2), surpreendeu parte dos seguidores por não conter críticas tão pesadas aos produtos de Boca Rosa. Isso porque Karen é conhecida pelas várias resenhas negativas de outros produtos, sendo vista como uma das influenciadoras mais críticas no Brasil atualmente.

Veja o vídeo:

"Ela está tão confiante no sucesso que até enviou para mim", brincou ela, aos risos, já no início do vídeo de resenha. Logo depois, Karen também brincou com o fato de Bianca Andrade ter, de certa forma, atrapalhado a estratégia que seria utilizada por ela, que também lançará produtos de maquiagem, em breve.

"Eu tenho uma reclamação. Eu estou para lançar a minha base e falei: 'vamos fazer a maior cartela de cores brasileira'. Aí a gente viu que a da Bruna Tavares tinha 35 [tons]. Eu pensei: 'então vamos colocar mais um'. Mas aí a Bianca solta uma com 50. Poxa, Bianca, não podia ter esperado dois meses?", continuou Bachini, ainda em tom de brincadeira.

Teste da base

Durante o teste do produto, Karen fez comentários positivos sobre a nova base e também sobre o stick cor desenvolvido pela marca Bosa Rosa. A premissa dos produtos de Bianca Andrade é a promoção da praticidade na vida da mulher brasileira, o que explicaria a série de produtos multifuncionais.

A ressalva, no entanto, ficou para a quantidade presente na embalagem. "Gastou muito produto, porque ela vem cheinha. Só achei isso. Mas talvez dure mais...", disse ela, para logo em seguida discordar: "Não, é isso, eu achei que gastou muito produto e que vem pouco".

Nos comentários, seguidores brincaram com o tom utilizado por Karen para a resenha e até citaram o momento em que ela critica a quantidade proposta nos novos lançamentos da marca de Bianca.

"Perdão, mas a cara da Karen Bachini descobrindo um defeito na base da Boca Rosa", disse um dos comentários do vídeo no Youtube.

Em resposta, Bianca Andrade agradeceu o vídeo e ainda se dispôs a testar um dos produtos de Karen. "Obrigada pela resenha! Até que você colocou pouco defeito, achei bem honesta. Eu cresço muito com os seus feedbacks, eu gosto! Sucesso para você e me manda teu pó rosa", comentou.