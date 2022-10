Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça? Vote

A terceira roça da 'Fazenda 2022' está formada e traz a disputa entre Deborah Albuquerque, Rosiane Pinheiro e Tiago Ramos. Os três brigam pelo prêmio milionário do reality show e, agora, pela preferência do público.

Vote:

A enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality.

Como foi formada a roça?

O participante Vini Buttel, fazendeiro da semana, indicou Alex. Já Tiago foi o mais votado da casa e Rosiane sobrou no resta um.

Por fim, Deborah Albuquerque foi puxada da baia depois que André usou o poder da chama, mas foi vetada por Rosi de fazer a prova.

Na disputa de fazendeiro da semana, o vencedor foi Alex, que, assim, escapou da berlinda.