Maíra Cardi e Arthur Aguiar se separam: 'novos caminhos'

Maíra Cardi anunciou nesta quinta-feira (6) que seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar acabou. O anúncio foi feito no seu Instagram, sem explicações sobre o término. Os dois são pais de Sophia, de 3 anos.

"Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu a influenciadora na legenda de uma foto dos dois, sem marcar o ex-bbb.

Legenda: Maíra Cardi anuncia fim de relacionamento com Arthur Aguia Foto: Reprodução

Cardi e Aguiar se casaram em 2017 e já terminaram anteriormente. O relacionamento se tornou polêmico em 2020, quando Maíra expôs que foi traída por Arthur e não teve ajuda para cuidar de sua filha.

Arthur Aguiar ainda não se pronunciou sobre o término. Na legenda da sua última publicação no Instagram, da manhã desta quinta-feira (6), ele afirma que "Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus".

Em maio deste ano, Arthur fez uma tatuagem do nome de Maíra no lado esquerdo do peito. A influenciadora também havia tatuado o nome do ator na costela, anos atrás.

Idas e vindas

Em 2020, Mayra Cardi terminou o relacionamento após descobrir traições, e disse que vivia em um relacionamento abusivo com o ator. "Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou (...). Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando... Será que eu confio na minha percepção?", declarou ela.

Em abril de 2021, o casal reatou o relacionamento, mas terminou novamente oito dias depois.

Os dois reataram novamente e permaneceram juntos na passagem vitoriosa de Arthur Aguiar pelo BBB 22. Maíra teve participação importante na torcida do ator. Em entrevistas após o programa, ele deixou evidente o quanto a então esposa foi importante para que ele tivesse a vitória no reality.

As traições de Arthur voltaram à tona após o anúncio de sua entrada no BBB 22. Na época, Maíra participou de um programa de tv e comentou sobre o caso, revelando que Lexa a contou sobre as traições.