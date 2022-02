Lexa confirma que contou a Maíra Cardi sobre as traições de Arthur Aguiar

A cantora Lexa, deu uma pausa nas comemorações do seu aniversário, e usou suas redes sociais para confirmar que foi ela quem avisou Maíra Cardi sobre as traições de Arthur Aguir. Lexa também afirmou que acredita na mudança de ator.

"Galera, vi que estão me marcando em algumas postagens em relação a Maíra Cardi e Arthur Aguiar. Eu sempre fui muito amiga da Maira e como amiga quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha", iniciou a cantora.

A funkeira fez uma série de tweets explicando a situação e que havia cumprido seu dever como amiga. A cantora até se afastou quando a influenciadora decidiu reatar com o Arthur, mas que agora está tudo bem e que todo mundo precisa de uma segunda chance.

"Enfim, só para esclarecer tudo mesmo. Hoje eu acredito na mudança de Arthur, porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maíra sabe o que é melhor para ela. É isso, galera!", finalizou.

Toda a história sobres as traições de Arthur voltou aos assuntos mais comentados na internet desde que o ator entrou no BBB22. Para defender o marido, a coach de emagrecimento e ex-BBB Maíra Cardi participou do programa 'A Hora do Faro', da Record TV, e comentou sobre as traições do marido antes de eles reatarem o casamento.