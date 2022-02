Maíra Cardi revela nome de famosa que teria lhe contado sobre traições de Arthur Aguiar

A coach de emagrecimento e ex-BBB Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, que está confinado no BBB 22, participou do programa 'A Hora do Faro', da Record TV, e comentou sobre as traições do marido antes de eles reatarem o casamento.

Segundo o colunista Leo Dias, Maíra revelou a Rodrigo Faro, apresentador do programa, que uma amiga próxima e famosa foi a responsável por lhe contar sobre os envolvimentos amorosos de Arthur fora do casamento.

O nome revelado, disse o colunista, é o da cantora Lexa. As duas são próximas desde a época em que Maíra a ajudou no processo de reeducação alimentar e emagrecimento.

Traições de Arthur Aguiar foram perdoadas

A separação de Maíra e Arthur veio a público logo após revelações feitas por ela publicamente, informando que o marido a teria traído pelo menos 16 vezes sem que ela tivesse conhecimento.

Ainda assim, os dois reataram o casamento após se resolverem, com Arthur voltando a morar na casa dos dois junto da filha do casal, a pequena Sophia.