Mayra Cardi termina novamente com Arthur Aguiar, após retorno de casal há 8 dias

E a internet ganha mais um capítulo da relação do casal Mayra Cardi e Arthur Aguiar. A empresária e ex-bbb surpreendeu os seguidores durante uma live no Instagram, nesta terça-feira (13). Ela contou que terminou novamente o relacionamento com o ator Arthur Aguiar, oito dias após anunciar que os dois haviam reatado.

Mayra disse que gravou o vídeo antes mesmo de conversar com o então companheiro, mas que o postaria depois que resolvesse a situação da relação. Nas imagens, a influenciadora chora bastante e fala sobre relacionamentos abusivos.

No ano passado, a ex-BBB relatou que o motivo da separação foram as traições. Mas, desta vez, ela enfatiza claro que Arthur, atualmente, é uma outra pessoa e que "ele não é mais abusivo".

"Essa live é a mais difícil que vou fazer. Vou abrir mão de todos os meus segredos, das minhas dores, vou deixar nas mãos de Deus o que ele quer e o propósito que ele quer pra minha vida e vem sinalizando toda essa semana. Estava muito em dúvida se deveria fazer o que meu coração estava mandando", iniciou.

No ano passado, Mayra Cardi terminou o relacionamento após descobrir algumas traições e disse que vivia em um relacionamento abusivo com o ator. "Ele se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido dele e ele se transformou (...). Depois de ouvir todas as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei pensando... Será que eu confio na minha percepção?", declarou ela.

A coach elogiou o ex-companheiro e disse que ainda o ama, mas que precisa deixá-lo livre. "Ele não é um abusador, ausente. Hoje ele é um cara que me orgulho muito '(...). Mas eu não confio na minha percepção sobre ele. Talvez, ele possa ser o parceiro perfeito, ter os filhos que ele deseja ter, com outra mulher. Essa vida não vai ser comigo. Eu ainda o amo, mas hoje estou preenchida de Deus. Quero me curar de tudo que aconteceu", continuou.

Ainda no vídeo, Mayara declarou os motivos para terminar a relação. "Eu estou deixando o amor da minha vida por duas causas: pelas mulheres, para que elas saiam de seus relacionamentos abusivos, e pelos homens, para que eles se transformem, vocês não têm noção do que vocês fazem com a gente. Vocês não têm noção do quanto vocês destroem a vida de uma mulher. Se transformem, se transformem. Mulheres, a gente precisa acreditar nessa transformação".

Arthur publicou "textão" em rede social

Em seguida, Arthur Aguiar publicou um vídeo no Instagram, misterioso e, ao mesmo tempo, compreensivo. Os seguidores acreditam que as palavras do ator têm relação com o fim de seu casamento com Mayra.

O ator publicou o texto "Pegadas na Areia", de Margaret Fishback Powers.