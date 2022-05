Arthur Aguiar tatua nome de Maíra Cardi no peito

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar resolveu homenagear Maíra Cardi tatuando o nome da amada no lado esquerdo do peito. O artista mostrou a nova tattoo durante a gravação de um projeto com músicas inéditas.

Conforme divulgado nas redes sociais, Arthur cantou ao lado da dupla Matheus & Kauan e com o grupo de pagode Sorrido Maroto.

Aguiar, inclusive, declarou recentemente que está focado em realizar os seus "sonhos" e não nas críticas por ter desafinado ao interpretar a música "Fora da Casinha" nos programas Encontro e Altas Horas, da TV Globo.

"A gente tem que esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo e focar mais no que está dentro da gente. E é isso que estou fazendo. Estou muito feliz!", destacou em publicação nos stories do Instagram.

Turnê

Desde que saiu do BBB, Arthur tem focado na carreira de cantor. Ele anunciou que dará um tempo na atuação e disse que vai sair em turnê musical pelo País. O cantor iniciará uma turnê musical a partir do dia 1º de junho, em São Paulo.

"Era uma vontade minha focar 100% na música, isso já é um fato. Só não sabia que ia acontecer da maneira como está acontecendo", disse o cantor.