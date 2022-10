Influencer Luciano Dias é preso em flagrante após denúncia de assedio em banheiro de shopping

O influenciador digital Luciano Dias Baraina foi preso em flagrante após um adolescente o acusar de assédio no banheiro de um shopping, na Zona Norte do Rio, na quarta-feira (5). As informações são do G1.

O caso aconteceu por volta das 12h30, quando o menino voltava da escola e foi ao local. ,O garoto contou que sofreu a agressão quando usava o mictório, mas conseguiu empurrar Luciano, sair correndo e pedir ajuda aos seguranças do shopping, que prenderam o Luciano Dias.

Com 207 mil seguidores em uma conta do Instagram, Luciano Dias diz que joga búzios e usa o TikTok para falar com humor de peculiaridades de sua religião. Ele também aparece em festas, viagens e exibindo o corpo malhado, e tem ainda um salão de beleza

A mãe do jovem foi informada e seguiu para shopping para encontrar o filho e fazer o registro de ocorrência na delegacia.

Influenciador vai passar por audiência de custódia

A Polícia Civil confirmou o caso, que foi registrado na 21ª DP, em Bonsucesso. Luciano Baraina foi preso em flagrante e levado para o presídio de Benfica, na Zona Norte da cidade, onde deve passar por audiência de custódia na sexta-feira (7).