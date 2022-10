Fãs de Ludmilla reclamam dos preços do Numanice no RJ

Os preços dos ingressos para o "Numanice", show de pagode da cantora Ludmilla, no Rio de Janeiro repercutiram nas redes sociais. O congestionamento da plataforma de vendas e o alto valor dos ingressos deixaram os internautas chateados. O nome do evento foi o assunto mais comentado do Twitter no início da tarde.

"520,00 reias o Numanice e eu to assim, me sentindo 'Numassalto'", disse uma internauta no Twitter. "572$, o preço do numanice me deixou numatristeza", brincou outro fã.

O evento conta com dois setores: o open bar e o front stage. Os ingressos da área open bar começaram a ser vendidos por R$ 520,00. Já o front stage teve primeiro lote disponível por R$ 150,00 para meia entrada.

O show será realizado em 12 de novembro, no Sambódromo Marquês de Sapucaí. As vendas começaram às 12h desta quinta-feira (6).

Às 16h30, apenas o ingresso open bar estava disponível para compra, por R$ 640,00 (há ainda uma taxa de 10% é acrescida ao valor de cada ingressos).

Segundo o perfil do evento no Instagram, os ingressos da área front stage esgotaram por volta de 16h15.

Memes

A própria Ludmilla se pronunciou em seu twitter. "Vocês ficaram tão emocionados com o preço do OPEN BAR DE MILHÕES que esqueceram das outras áreas", afirmou a carioca, destacando que o preço da meia entrada do primeiro lote do front stage era de R$ 150,00.

Ludmilla também falou sobre os memes criados após a abertura das vendas. "Gente, por favor, sério, digitem Numanice no buscar. Eu tô passando mal de rir.", publicou a cantora.