Após separação de Maíra, Arthur Aguiar fala pela primeira vez

O ex-BBB Arthur Aguiar foi às redes sociais nesta sexta-feira (7) falar sobre o término do casamento com Maíra Cardi. Em seu posicionamento, o ator e vencedor da última edição do reality show disse que, independentemente dos caminhos que cada um tome e de estarem juntos ou não, eles sempre serão uma família.

O ex-casal tem uma filha de três anos, Sophia, que foi o foco das fotos publicadas por Aguiar. "Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus", escreveu ele.

Nos comentários da postagem, vários famosos prestaram solidariedade ao ator, como os ex-BBB's Gil do Vigor, Douglas Silva, Rodrigo Mussi e Eliezer, por exemplo.

Legenda: O campeão do BBB 22 postou o posicionamento no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Desde esta quinta (6), quando Maíra anunciou o fim do casamento nas redes sociais, uma série de especulações sobre o que motivou o término tomou conta da internet. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a justificativa seria a descoberta de novas traições por parte de Arthur.

O jornal Extra, no entanto, aponta que o também cantor estaria triste diante do término e de questões como ameaça da carreira, dívidas e solidão.

Relação conturbada

A relação entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi sempre foi conturbada. Eles se casaram em 2017 e já terminaram outras vezes antes.

A principal polêmica aconteceu em 2020, quando Maíra expôs que foi traída por Arthur diversas vezes, que não teve ajuda dele para cuidar da filha e que vivia um relacionamento abusivo. Em abril de 2021, porém, o casal reatou o casamento, mas terminou de novo uma semana depois.

Eles voltaram mais uma vez pouco antes de Arthur ser convidado para o elenco do Big Brother Brasil 2022 e se mantiveram juntos até esta quinta (6), quando Maíra anunciou o fim do casamento.

Vencedor do BBB 22

Arthur venceu o BBB 22 com 68,96% dos votos totais. Ele foi o primeiro integrante do elenco Camarote a conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa.