Motivo do término de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é apontado por colunista

Arthur Aguiar e Maíra Cardi movimentaram as redes sociais ao anunciar o fim do casamento nesta quinta-feira (6). Segundo a colunista Fábia Oliveira, o motivo do rompimento teria sido a descoberta de novas traições do ator.

Ainda de acordo com a coluna, um vídeo teria sido entregue a Maíra no último dia do programa Big Brother Brasil 2022. O conteúdo revelava Arthur com uma das suspostas affair, três dias antes de ficar confinado no reality.

Através das redes sociais, Maíra Cardi comentou sobre as supostas motivações do término, e disse para que o público tivesse " muito cuidado

com o que vocês se alimentam nesses sites de fofoca".

Reelembre os momentos que marcaram o casamento dos dois

Em maio de 2020, os dois se separaram pela primeira vez, demostrando um término amigável. Apesar das declarações, em junho do mesmo ano, a coach gravou um vídeo contando relatos detalhados sobre sua relação conturbada com o ex-marido.

O casal reatou o casamento em abril de 2021, com uma publicação no Instagram. Na legenda, Arthur escreveu: "Quando o vídeo já fala por si só...". Porém, após oito dias da divulgação, o casal anunciou um novo fim. Em outubro de 2021, Maíra e Arthur publicaram um novo vídeo juntos.

No começo deste ano, Maíra e Arthur se envolveram em novas polêmicas quando sites afirmaram que o cantor teria traído a influenciadora 50 vezes, mas ela negou as informações. Maíra apoiou o agora ex-marido em sua participação durante os três meses de reality show, BBB22. Arthur foi o campeão do programa.