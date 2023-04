Lindsay Lohan aparece pela primeira vez com barriga de grávida; veja fotos

Lindsay Lohan compartilhou uma série de fotos no Instagram exibindo o barrigão de sua primeira gravidez. Publicado nesta quinta-feira (26), o álbum revela pela primeira vez a gestação da nova-iorquina que fez sucesso nos anos 2000.

A atriz de 36 anos de idade participou de um evento com amigos e registrou o momento para postar nas redes sociais. Na legenda, ela escreveu: "Bons tempos. Muito grata por todas as pessoas maravilhosas da minha vida".

Legenda: A atriz mostrou a gestação já avançada em sequência de fotos no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

O anúncio da gravidez foi feito por Lohan em março deste ano. O bebê é fruto do relacionamento da artista com o empresário Bader Shammas, com quem ela se casou em julho do ano passado. "Estamos abençoados e animados", disse a atriz, à época.

Casamento

Lohan e Shammas começaram a namorar pouco antes da pandemia de Covid-19 e anunciaram o noivado em seguida, em 2021. O casamento oficializou o relacionamento no mês de julho de 2022.