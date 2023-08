Após ser denunciada por assédio, cantora Lizzo não é citada em música de Beyoncé; entenda

Acusada de assediar moral e sexualmente três ex-dançarinas, a cantora Lizzo não foi citada por Beyoncé durante performance do remix da música “Break My Soul”, como costumava acontecer. A apresentação, realizada nessa terça-feira (1º), ocorreu poucas horas após a divulgação das denúncias.

Feita em parceria com Madonna, a versão alternativa da canção cita artistas marcantes da indústria musical, como Whitney Houston e Rihanna. Na última execução, porém, a intérprete de “Pretty Hurts” preferiu deixar Lizzo de fora, repetindo o nome da cantora Erykah Badu no lugar.

Registrado e compartilhado por fãs que estiveram no show, o momento repercutiu nas redes sociais, já que as cantoras sempre foram próximas, e levou alguns usuários a acreditarem que a substituição foi influenciada pelas acusações.

No entanto, para outros perfis, a repetição foi uma forma de Beyoncé responder a Erykah Badu, após a compositora publicar uma indireta para ela. Na ocasião, Erykah postou uma foto da artista usando um chapéu parecido com um que ela própria costumava usar, seguida por uma foto dela com o mesmo visual e a legenda: “Acho que sou a estilista de todo mundo”.

Legenda: Alguns fãs de Beyoncé acreditam que publicação foi indireta para a cantora Foto: Reprodução/Instagram

ACUSAÇÕES DE ASSÉDIO

De acordo com informações da NBC News, três ex-dançarinas de Lizzo estão movendo um processo contra a cantora sob acusação de assédio sexual, moral e criação de um ambiente hostil.

Nas denúncias, as ex-funcionárias afirmam que Lizzo teria pedido para uma delas tocar em um artista nu em uma boate na Holanda, além de submeter os membros de sua equipe de dança a um ensaio “excruciante” após acusá-los de beber no trabalho. A voz de “Juice” ainda teria reclamado por uma dançarina ter ganhado peso e a demitido em seguida.