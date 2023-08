Zendaya lamenta morte de Angus Cloud, colega de cena em Euphoria: 'grata pela chance de conhecê-lo'

A atriz Zendaya publicou despedida emocionante ao ator Angus Cloud, seu parceiro de cena em 'Euphoria', que morreu nesta segunda-feira (31), aos 25 anos.

"Palavras não são o suficiente para descrever a beleza infinita que é Angus. Sou muito grata pela chance de conhecê-lo em vida, de chamá-lo de irmão, de ver seus olhos bondosos e seu sorriso brilhante, ou de ouvir sua risada contagiante", escreveu a artista em seu perfil do Instagram.

A intérprete de 'Rue' ressaltou que Cloud era o melhor em 'iluminar qualquer lugar que entrava'. Zendaya disse que quer lembrar do amigo desta maneira positiva.

"Por toda a luz, amor e alegria que ele sempre conseguiu nos dar, eu vou valorizar cada momento. Meu coração está com sua mãe e família neste momento e, por favor, sejam gentis, já que o luto é diferente para cada um", finalizou a atriz.

Angus morreu em sua casa em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (31). A família do artista afirmou ao TMZ que ele estava sofrendo intensamente com a perda do pai, que faleceu há poucos dias. A causa da morte não foi divulgada.

Homenagem de Sydney Sweeney

A risada de Angus também foi lembrada pela atriz Sydney Sweeney, também companheira de cena em 'Euphoria'. "Angus, você era uma alma aberta, com o coração mais gentil e preenchia todo cômodo com sua risada", disse.

"Essa é a coisa mais difícil que eu tive que postar, e estou sofrendo para encontrar as palavras. Sua falta vai ser sentida mais do que você sabe, mas eu sou muito abençoada de ter te conhecido nesta vida", lamentou Sydney.

A HBO e a série 'Euphoria' publicaram um comunicado lamentando a perda do artista. Angus interpretava o traficante Fezco O'Neill na série.

Cloud atuou em filmes como 'The Line' e 'North Hollywood' e participou de videoclipes de artistas como Becky G, Karol G e Juice WRLD.