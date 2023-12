Boninho posta vídeo com dicas sobre participantes do BBB 24; assista

Boninho divulgou um vídeo com dicas sobre participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24. Nesta terça-feira, o diretor do reality show apareceu em vídeo no Instagram mostrando alguns desenhos que podem ser sobre as profissões dos brothers e sisters.

Há ilustrações de um avião, um agricultor, um homem com os bolsos vazios, um padeiro, uma mulher com microfone na mão e um vendedor ou vendedora.

Veja as dicas:

Segundo o diretor, esse foi o jeito que ele encontrou conseguir dar um "gostinho" ao público: “Quem pode entrar no Big Brother? Eu arrumei um jeitinho de dar umas dicas para vocês”.

"Então! Faltando 20 dias pra nossa estreia, e com tanta fake rolando… Já vi dinâmica da primeira semana, meu querido Caetano no BBB, bora botar mais fogo nesse parquinho", diz Boninho.

Veja também

BBB 24

O BBB 24 estreia no próximo dia 8 de janeiro, e essas foram as primeiras pistas sobre os novos moradores da “casa mais vigiada do Brasil”. Os fãs do programa, no entanto, têm compartilhado suas apostas na internet, destacando nomes como Kéfera, Yasmin Brunet e MC Kevinho.

Uma série de novidades chega nesta edição. O prêmio do BBB 24 aumentou novamente, e o grande vencedor ou vencedora pode levar até R$ 3 milhões.

Além dos tradicionais grupos “Camarote” e “Pipoca”, o BBB 24 contará com o time “Puxadinho”. Porém, ainda não se sabe quem serão os participantes que farão parte da novidade.