Thammy Miranda serve itens da santa ceia em igreja LGBTQ+ de São Paulo

O vereador Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, compartilhou, em suas redes sociais, o momento em que serviu itens da Santa Ceia em uma igreja LGBTQ+ em São Paulo. Ele é integrante da Cidade de Refúgio, fundada pelas pastoras Lanna Holder e Rosania Rocha.

O envolvimento de Thammy na celebração levantou comentários entre os internautas. Alguns expressaram preocupação, manifestando que essa forma de prática religiosa poderia estar em discordância com as escrituras bíblicas. Opiniões diversas surgiram, com alguns questionando a interpretação das Escrituras nesse contexto específico de uma igreja inclusiva.

Foto: Reprodução/Instagram/Thammy Miranda

Convertido desde 2021, Thammy comparece sempre à igreja com a esposa, Andressa Ferreira. O casal recebeu o batismo há dois anos nesta mesma instituição, um ministério que não considera a prática homossexual como pecado.

Segundo suas criadoras, a missão da igreja Cidade de Refúgio é disseminar os ensinamentos de Jesus Cristo, acolhendo a todos sem distinção. Lanna Holder, líder da igreja, é uma ex-missionária da Assembleia de Deus que se tornou famosa por dizer que foi liberta da homossexualidade, mas depois assumiu seu relacionamento com Rosania. Agora, acredita na possibilidade de viver em conformidade com a vontade divina sendo parte da comunidade homoafetiva.