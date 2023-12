Pai de Pedro Henrique dá detalhes sobre causa da morte do filho e diz não questionar motivos

Após a morte do cantor gospel Pedro Henrique, aos 30 anos, o pai dele declarou não questionar o ocorrido por respeito aos propósitos de Deus. Em entrevista à TV Bahia, Eleno disse que ainda não entende o que ocorreu com o filho, pois o exame do Instituto Médico Legal (IML) não identificou nenhuma causa.

O cantor teve um infarto fulminante durante apresentação em Feira de Santana, na Bahia, na última quarta-feira (13).

Eleno Pai de Pedro Henrique “Não existe causa da morte. Por mais que hoje as pessoas não entendam, nós não entendemos, no laudo que foi feito pelo IML de Feira de Santana não existe causa da morte. É morte natural. Não existe lesão em nenhum órgão, não existe nada. É morte natural”.

“Nós entendemos os propósitos de Deus. Em nenhum momento, nós questionamos o propósito de Deus porque ele sabe de todas as coisas, mas o coração de um pai e o coração de uma mãe não podem furtar o que sente, que é a dor da separação, que é a dor da perda”, acrescentou.

Para Eleno, o importante no momento é também estar presente para a neta, que está sendo cuidada pela nora. “Qualquer coisa que for dita não mensura o sentimento de dor meu e da minha esposa, da minha nora, que perdeu o esposo, que acabou de ser pai. Uma filha que ainda vai fazer dois meses no dia 19 e que vai crescer vendo vídeos, ouvindo histórias de um pai, de um homem honrado, de uma reputação ilibada”, avaliou.

Morte durante show

Pedro Henrique morreu enquanto se apresentava em Feira de Santana, na Bahia, na última quarta-feira (13), após sofrer um infarto fulminante. O show estava sendo transmitido ao vivo, e nas imagens é possível ver o artista desmaiando enquanto entoava uma de suas canções.

O artista começou a carreira em 2015, postando vídeos de covers no YouTube. Seu primeiro álbum, “Grande é o Senhor”, foi gravado após chamar atenção de um produtor musical.

Pedro Henrique havia se tornado pai há pouco menos de dois meses, quando Zoe, primeira filha, nasceu.