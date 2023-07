Coreano viaja para conhecer namorada em Sobral, no Ceará, usa tradutor e prova cuscuz

A história do coreano Yan, de 28 anos, que viajou mais de 16 mil quilômetros para conhecer a namorada em Sobral, na região norte do Ceará, viralizou nas redes sociais nesta semana. Eles mostram a rotina do estrangeiro na cidade e compartilham momentos desde ele provando a culinária cearense, comendo cuscuz e torresmo, a andando de mototáxi.

A chegada dele tem mobilizado a cidade, que se impressionou com a distância percorrida por ele e com os costumes diferentes da cultura. Uma das comidas favoritas dele no Brasil virou o famoso combo coxinha e guaraná.

Yan chegou em Sobral na última sexta-feira (14), após três dias de viagem. Conforme a família do Ceará foram quatro aviões e um táxi. Essa última viagem foi feita de carro de Fortaleza a Sobral, pois o voo para a cidade da região norte cearense havia sido cancelado.

Vídeo mostra o primeiro encontro do casal:

No vídeo mais recente que está fazendo sucesso no TikTok, ele anda de mototáxi, enquanto é observado por várias pessoas. A namorada Luíza já respondeu alguns comentários e falou que ele está adorando a experiência e que a casa dela vive lotada de pessoas.

Experiência documentada

O casal é formado por ele e a estudante de fisioterapia Luísa Ribeiro, 20 anos, segundo o perfil que os dois mantém nas redes sociais, denominado "Yan&Lu Couple" (Casal Yan&Lu, em tradução livre).

Eles também têm um canal no YouTube. O primeiro vídeo é narrado por Yan, que apresenta a família com quem ele está vivendo em Sobral. Ele chega a mostrar um pouco da cidade e até "o local do frango assado", onde gosta de comer.

Quem também documenta a experiência é o perfil "Vivendo com Coreano no Ceará", que acumula 923 mil visualizações no TikTok. A conta de Yan e Lu na mesma rede tem 422 mil curtidas.

Luísa relatou à reportagem que foi alvo de muito ódio nos comentários, pois as pessoas a acusaram de "usar o coreano". Ela conta que a ideia de criar uma conta conjunta no TikTok partiu dele, que até comprou equipamentos para eles registrarem os passeios.

"Ele quis muito fazer o Instagram e o TikTok para mostrar nossa rotina, mas as pessoas nos agridem. O que ele quer é viver bem comigo e minha família, é um trabalhador, trabalhou muito para vir. Guardou dinheiro, até", afirma.

Amizade que virou amor

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Luísa, que é estudante de fisioterapia, relata que o casal se conheceu ano passado em um aplicativo de conversação em inglês inicialmente como amigos. Ela não tinha contato com a cultura coreana, e diz que eles são "coisa do destino".

"Não tinha contato com a cultura coreana. Só assistia alguns filmes e séries. Ele me conquistou aos pouco depois de uma amizade só de dias. A gente começou a se gostar e ele me pediu em namoro", relata.

O início da relação foi muito bem acompanhado pela mãe, Marcela Ribeiro, que elogiou o genro: "A história deles é muito bonita. Eles passaram por muitas coisas. O Yan passou o Natal e o Ano Novo com a gente virtualmente".

Planos para o futuro

Inicialmente, Yan pretende passar três meses no Ceará com a namorada. A estudante conta que ele deve retornar à Coreia para trabalhar mais e resolver documentações.

O plano a longo prazo é de morar juntos permanentemente: "Ele tem de resolver a documentação pendente até a gente decidir o que a gente vai fazer, e também precisa trabalhar, porque lá é mais fácil ele arrumar serviço".

Enquanto isso, ele fica com a família cearense, em adaptação ao clima do estado. Luísa relatou que ele gostou de Sobral.