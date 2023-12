Apresentador Manoel Soares tem casa invadida e entra em luta corporal com criminosos

O ex-global Manoel Soares teve a casa invadida por um assaltante, na noite desta segunda-feira (19), em São Paulo. O crime iniciou por volta de 21h. Ao ter a família rendida, o apresentador entrou em luta corporal com o criminoso. A Polícia foi acionada e capturou o suspeito. O homem também foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

As informações são do colunista Alessandro Lo Bianco, do iG. Com o apresentador estavam os quatro filhos, o genro e o cachorro da família.

Como assalto ocorreu

O assaltante entrou na residência do apresentador quando a funcionária dele estava saindo. O suspeito, então, a abordou e a obrigou que abrisse a porta.

Após esse momento, ele rendeu a mulher. Em seguida, rendeu os familiares. O cachorro da família é treinado para pedir ajuda devido aos filhos autistas do apresentador.

Conforme o programa A Tarde é Sua, o homem conseguiu ainda capturar o celular de um dos filhos e do genro do ex-global.

Manoel, após ouvir um sinal do animal, desce sabendo do ocorrido e tenta conversar com o suspeito. O apresentador consegue levar o suspeito ao quintal e percebe que ele não está armado.

Ele, então, tenta imobilizar o homem. O ex-apresentador do Encontro contou com ajuda do genro, especialista em segurança, e do filho, lutador de jiu-jítsu há 10 anos.