Quando pode montar a árvore de Natal? Entenda significado da tradicional data

Com o início de novembro e a chegada das celebrações de fim de ano, surge também a dúvida de quando começar a preparar a decoração de casa. Um dos itens que mais marcam o período natalino é, sem dúvidas, a árvore de Natal.

Se quiser seguir a tradição à risca, a data definida para montar o adereço é o primeiro domingo do Advento. Trata-se de um tempo litúrgico que dura quatro semanas e marca a preparação para o nascimento de Jesus Cristo. E, neste ano, essa data é dia 3 de dezembro de 2023.

Legenda: Bolas de Natal vermelhas e douradas, utilizadas em árvores, ainda são as mais pedidas das decorações tradicionais Foto: Shutterstock

Para os cristãos, o período que compreende as quatro semanas anteriores ao 25 de dezembro tem um grande significado. O item representa uma redescoberta e um amadurecimento da relação com a fé e a espiritualidade.

Veja também

Já o presépio deve ser montado no terceiro domingo do Advento — dia 11 de novembro —, quando é celebrada a anunciação à Maria da vinda de Jesus pelo anjo Gabriel.

Não há uma data específica, porém, para adornar os lares com bolinhas, estrelas, guirlandas e outros enfeites que, tradicionalmente, marcam o Natal.

Origem da árvore de Natal

De acordo com historiadores, a árvore de Natal se tornou um item clássico do período depois que Martin Lutero decorou uma árvore no ano de 1530. O religioso se inspirou em uma noite estrelada durante um passeio em uma floresta para fazer a decoração, que foi replicada por milhões de pessoas em todo o mundo e se tornou uma tradição.