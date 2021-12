Como fazer sabão líquido: Veja 7 receitas simples

O aumento no preço de produtos e serviços faz com que consumidores busquem alternativas para economizar na hora das compras. Entre os itens com valores elevados, os de limpeza não ficam de fora. No entanto, há soluções para poupar dinheiro usando o que se tem em casa.

Fazer sabão líquido em casa é uma das formas de economizar e tornar as práticas cotidianas mais sustentáveis, pois se evita o uso do modelo tradicional - em pó e detergentes convencionais. Além disso, ele rende mais.

O Diário do Nordeste separou 7 receitas para você produzir o próprio sabão líquido, em casa. Confira.

Receita de sabão líquido caseiro

Ingredientes

1 barra de sabão de coco;

3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

3 litros de água;

Óleo essencial de limão ou do aroma que preferir.

Modo de preparo

Rale 200 gramas da barra de sabão. Esquente um litro de água em uma panela e adicione as raspas.

um litro de água em uma panela e adicione as raspas. Assim que elas se dissolverem , junte o bicarbonato de sódio e misture. Deixe descansar por uma hora.

, junte o bicarbonato de sódio e misture. Deixe descansar por uma hora. Em seguida, acrescente um litro de água morna e retire os pedaços não dissolvidos com a ajuda de um filtro ou uma peneira fina.

os pedaços não dissolvidos com a ajuda de um filtro ou uma peneira fina. Na sequência, aplique dez gotas do óleo essencial e junte com um litro de água fria.

e junte com um litro de água fria. Depois, agite bem a mistura. É recomendado deixá-la descansando mais um pouco e dividir em potes menores para usar na lavagem de roupas com a máquina.

Legenda: As receitas de sabão líquido podem fazer render vários litros do produto, fazendo o consumidor poupar dinheiro Foto: Shutterstock

Como usar

Um copo americano é considerado suficiente para uma máquina de lavar cheia de roupas. Contudo, a medida tida como necessária para a limpeza pode ir de acordo com a pessoa que estiver utilizando o sabão líquido caseiro.

É importante mantê-lo longe do alcance de crianças e animais de estimação, como outros produtos de limpeza, e indicar o que há no recipiente, para evitar que seja confundido com outros itens que antes estavam nas embalagens.

Receita de sabão líquido caseiro com soda

Ingredientes

100 g de soda cáustica;

3,2 litros de água;

250 ml de óleo de cozinha (novo ou usado, levemente morno);

200 ml de álcool 46%;

Glicerina caseira (200 g de açúcar e 1 litro de água fervente);

100 ml de água sanitária.

Modo de preparo

Em um recipiente de plástico, coloque a soda cáustica, a água, o óleo de cozinha e o álcool.

Mexa até mudar a cor, ganhar consistência e formar uma pasta homogênea.

e formar uma pasta homogênea. Em outra panela, adicione metade da glicerina caseira e misture. Ponha mais 2 litros de água fervente e continue mexendo.

Depois, bote a água sanitária, mexa, e acrescente outro litro de água.

Receita de sabão líquido caseiro de álcool

Ingredientes

100 ml de álcool;

130 g de soda cáustica com pureza mínima de 97%;

140 ml de água (para diluir a soda);

4 litros de água (para usar no restante da receita);

1 litro de óleo de cozinha usado;

30 ml de vinagre.

Modo de preparo

Aqueça os 140 ml de água até ela ficar morna e em seguida despeje em um balde e coloque, lentamente, a soda por cima. Não jogue a água em cima da soda, pois isso pode gerar uma reação química violenta .

. Mexa com uma colher de madeira até diluir completamente. Esse processo deve ser realizado bem longe do fogo.

até diluir completamente. Esse processo deve ser realizado bem longe do fogo. Passe o óleo de cozinha por uma peneira e, depois, aqueça um pouco, até deixá-lo morno. Coloque o óleo de cozinha já aquecido em um balde e adicione, aos poucos, a soda dissolvida.

em um balde e adicione, aos poucos, a soda dissolvida. É recomendado mexer durante 20 minutos, até obter uma massa homogênea .

. Coloque essa mistura em uma panela com quatro litros de água fervente, gradualmente, e continue misturando .

. Depois, desligue o fogo e acrescente o álcool e o vinagre. Na sequência, ligue o fogo novamente e misture com a colher de madeira.

o álcool e o vinagre. Na sequência, ligue o fogo novamente e misture com a colher de madeira. Se quiser usar ingredientes extras (corante e óleos essenciais), junte com a massa. Misture por mais cinco minutos e depois desligue o fogo.

(corante e óleos essenciais), junte com a massa. Misture por mais cinco minutos e depois desligue o fogo. Deixe o sabão descansando por um dia e coloque em um recipiente.

Legenda: Alguns cuidados devem ser tomados no momento de fazer sabão líquido utilizando determinados tipos de produtos Foto: Shutterstock

Receita de sabão líquido caseiro com bicarbonato

Ingredientes

2 litros de óleo de cozinha usados

4 detergentes

400 g de soda

800 ml de água

400 g de bicarbonato de sódio

1 litro de etanol (ou álcool 70%)

Modo de preparo

Em um recipiente de plástico, coloque a água e a soda para diluir . Depois, acrescente o óleo de cozinha e continue mexendo.

. Depois, acrescente o óleo de cozinha e continue mexendo. Em seguida, adicione o etanol até que a mistura vire uma pasta homogênea . Na sequência, ponha água quente.

. Na sequência, ponha água quente. Também há como botar um copo com água sanitária, se quiser.

Coloque os detergentes e o bicarbonato de sódio.

Receita de sabão líquido com óleo usado

1/2 kg de soda cáustica;

31 litros de água;

1 litro de álcool;

1 litro de óleo de cozinha.

Modo de preparo

Em um recipiente de plástico , coloque a soda cáustica e acrescente a água aos poucos até que a soda cáustica se dissolva.

, coloque a soda cáustica e acrescente a água aos poucos até que a soda cáustica se dissolva. Acrescente o álcool e deixe passar dois minutos.

Depois, adicione o óleo de cozinha e mexa com uma colher de madeira por dez minutos até formar uma pasta homogênea.

o óleo de cozinha e mexa com uma colher de madeira por dez minutos até formar uma pasta homogênea. Coloque 15 litros de água fria, mexa, e depois ponha mais 15 litros de água.

Deixe descansar por um dia até começar a usar.

Receita de sabão líquido com sabão em pó

Ingredientes

1 copo de 250 ml de sabão em pó;

500 ml de água quente;

2 colheres de sopa de açúcar;

2 colheres de sopa de bicarbonado de sódio;

500 ml de detergente;

2 litros de água em temperatura ambiente.

Modo de preparo

Em um recipiente de plástico, coloque o sabão em pó e a água quente. Mexa até dissolver o sabão em pó.

Acrescente o açúcar e continue mexendo.

o açúcar e continue mexendo. Ponha o bicarbonato de sódio e misture até ficar mais consistente.

Coloque o detergente. Adicione a água em temperatura ambiente e mexa.

Legenda: É importante seguir o passo a passo de cada receita para que o sabão líquido fique no ponto certo Foto: Shutterstock

Receita de sabão líquido com sabão em barra

Ingredientes

1 barra de sabão;

1 copo de 240 ml com sabão em pó;

1/2 litro de água quente;

9 litros de água fria;

50 ml de álcool ou vinagre.

Modo de preparo

Em um recipiente de plástico, misture a barra de sabão ralada com a água quente até que a barra de sabão dilua. Coloque o sabão em pó.

até que a barra de sabão dilua. Coloque o sabão em pó. Quando fizer uma espuma grossa , adicione outro 1/2 de água, dessa vez fria, no recipiente de plástico e mexa.

, adicione outro 1/2 de água, dessa vez fria, no recipiente de plástico e mexa. Depois, ponha mais 1/2 litro de água fria e misture. Em seguida, outro 1/2 litro de água fria. Mexa e bote outro 1/2 litro de água fria.

e bote outro 1/2 litro de água fria. Nessa parte, coloque corante (não há risco de manchar as roupas). Deixe descansar por um dia.

por um dia. Coe em uma peneira fina. Há como levar ao fogo para desmanchar os pedaços de sabão em pó que não diluíram.

os pedaços de sabão em pó que não diluíram. Em outro recipiente de plástico, acrescente o bicarbonato de sódio e 50 ml de álcool ou vinagre. Misture.

Espere esfriar e coloque em garrafas.