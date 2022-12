Quando desmontar a árvore de Natal? Entenda a tradição

Quando o Natal passa, e a virada de ano se aproxima, muita gente começa a se perguntar: “Quando desmontar a árvore de Natal?”. Apesar de muitas famílias optarem por retirar o símbolo da sala de casa logo após o dia 25, a data certa para o retirar o item celebrativo acontece mais tarde, segundo a tradição cristã.

Quando desmontar a árvore de Natal?

Conforme os dogmas católicos, a árvore de Natal deve ser desmontada em 6 de janeiro, quando se celebra o Dia de Reis. A data, também conhecida como Epifania do Senhor, relembra o momento em que os reis magos entregaram seus presentes ao Menino Jesus.

Já para aqueles que seguem a doutrina protestante, que também celebra o Natal, não existe data certa para que o item seja desmontado.

Quando desmontar o presépio?

Outra dúvida é quando os presépios natalinos podem ser desmontados, e a resposta é simples: também no dia 6 de janeiro. Assim como a árvore, o cenário simbólico deve ser retirado no Dia de Reis.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.