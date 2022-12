Crianças pedem abraço e cura do câncer em cartinhas ao Papai Noel no Ceará: 'quero muita saúde'

Papel, lápis e sonhos de Natal unem mais de 5,5 mil crianças que endereçaram pedidos por material escolar e brinquedos, na maioria dos casos, à campanha Papai Noel dos Correios em 2022. Entre os bilhetes, no entanto, alguns emocionam pela singularidade: um abraço e uma viagem a Juazeiro do Norte para rogar pela cura de um câncer infantil.

Os desejos pelo álbum da Copa do Mundo 2022 também foram recorrentes e os presentes chegam mesmo após a eliminação do Brasil contra a Croácia, na última sexta-feira (9). Naquele dia, os 4 minutos decisivos poderiam fazer as crianças (e adultos) mais felizes hoje.

As cartinhas foram escritas por pequenos de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social, alunos da rede pública e crianças em unidades de acolhimento (conhecidos como abrigos) e núcleos socioeducativos independente da idade. Apenas cerca de 2 mil cartas foram adotadas.

Quem está nessa ansiedade pela realização do pedido é o Murilo Costa, de 13 anos, que precisou trocar o cotidiano de estudos e brincadeiras em Massapê, na região Norte, para tratar um câncer do sistema nervoso central, em julho deste ano, em Fortaleza.

O pedido? Um passeio por Juazeiro do Norte para conversar de perto com o Padre Cícero e relembrar a viagem que fez há quase 10 anos com a avó-mãe, que já partiu e deixou a mente do menino marcada pela fé.

“Eu fui com a minha avó e meu avô, tinha 4 anos, e lembro da viagem, mas não muito bem. Eu queria visitar o Padre Cícero para agradecer”, resume Murilo. Daquela ida de ônibus também ao lado do avô talvez tenha ficado a lição para momentos difíceis.

“Eu sou católico, gosto de ir para a igreja rezar, pensar no que está acontecendo”, compartilha o menino. “Eu fico com medo e angústia, por causa da minha cirurgia na cabeça”, admite sobre o procedimento feito logo após o diagnóstico.

Leia a cartinha de Murilo Costa:

"Oi, sou Murilo. Descobri minha doença após uma queda e depois disso fiquei com dificuldades para andar. Fui ao posto e nada foi descoberto, mas vim para Fortaleza onde ficam minhas tias. Fui para uma consulta médica, fiz alguns exames e foi descoberto um tumor no sistema nervoso central. Desde então, estou em tratamento. Meu pedido esse ano para o Papai Noel é:

- 1 passeio para visitar Juazeiro do Norte

- 1 celular

- 1 tênis (tamanho 42/43)

Mas o que desejo é minha saúde, que eu alcance minha cura. Que Deus me abençoe sempre!"

Murilo ainda precisa fazer sessões de radioterapia e cuidar do braço e da perna direita que estão enfraquecidas pela doença. Ainda não há estimativa de quando o menino será liberado para voltar à cidade, mas têm a positividade como certeza.

“Eu quero muita saúde e paz, quero voltar para Massapê. Por enquanto estou na casa das minhas tias que me acolhem”, conclui Murilo.

Grande abraço

Alicya Martins, de 7 anos, tem uma franja e a timidez características da infância. Neste ano, incentivada pela família e pela escola, a menina fez um pedido simples e grandioso ao mesmo tempo: “eu gostaria de ganhar um grande abraço neste Natal”, escreveu.

“Eu quero ganhar um abraço do Papai Noel. Escrevi a cartinha em casa, com a minha avó, e levei para o colégio”, lembra Alicya sobre o processo para produzir o bilhete encaminhado à campanha.

Esse conforto do abraço é conhecido no colo da avó, da mãe e do irmão mais velho a quem ela jura não “arengar”, no bom cearensês, mas sim trocar afeto. “Eu gosto do abraço da minha mãe e fico muito feliz quando isso acontece”, frisa sobre o gesto.

Leia a cartinha de Alicya Martins:

"Meu querido Papai Noel, eu me chamo Alicya Martins e gostaria de ganhar um grande abraço neste Natal. Muito obrigada!"

Ainda dá tempo?

Entre os pedidos mais comuns esse ano na campanha do Papai Noel dos Correios, num ano em que a Copa do Mundo iniciou em novembro, foi o tradicional álbum de figurinhas com as seleções de futebol.

Acontece que, às vésperas das entregas dos presentes, o País foi eliminado frustrando uma série de torcedores, principalmente, as crianças.

“Eu sou mais ligado nos jogos do Brasil, eu fiquei muito triste por a gente não ter ganhado a taça em 2022, mas eu ainda quero o álbum”, aponta Enzo Kaleb dos Santos, de 10 anos, que ainda aguarda o presente. E, de preferência, “tem que vir com as figurinhas”, como diz.

Leia a cartinha de Enzo Kaleb:

"Sou Enzo Kaleb, tenho 10 anos, tive um bom comportamento. Eu gostaria de ganhar pacotes da Copa com figurinhas extras e o álbum. Se o meu pedido for atendido, ficarei muito agradecido e feliz, desejo a pessoa que enviou o presente um feliz Natal"

O menino conta que seria difícil comprar o álbum e não chegou a pedir ninguém de presente, mas a vontade ficou intensa com o início dos jogos. Enquanto espera para ver se alguém atende o desejo, acontecem os preparativos para o Natal.

Esse ano vai ser “só com a minha família”, que inclui “meu pai, minha mãe, minha irmã Ágata, minha avó, minha tia, meu tio, meu avô e meu bisavô, meus primos…”, como lista o menino.

Em clima de encerramento, Enzo Kaleb também tem desejos a longo prazo para 2023. “Um ano bem feliz, que seja muito bom para a minha família e passar de ano na escola”, destaca o estudante que tem gosto pelas aulas de artes.

Pedidos por comida

As cartinhas para o Papai Noel dos Correios também incluem pedidos por alimentação, como um reflexo da vulnerabilidade social e o contexto de pobreza extrema em que parte das crianças está submetida.

Esses pedidos, contudo, não são disponibilizados devido ao risco da comida estragar ou ficar inapropriada para o consumo. As adoções de cartas foram encerradas nesta quinta-feira (15) e os últimos presentes são entregues ao longo desta sexta (16).

A equipe dos Correios organiza a logística para o recebimento das cartas, adoção e distribuição dos presentes num esforço solidário. Além disso, são preservadas informações como endereço, telefone e foto das crianças.

Os presentes são entregues por mediação dos Correios para não expôr os pequenos atendidos pela campanha.

