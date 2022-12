Criança se emociona após encontrar Papai Noel negro em shopping: 'da minha cor'

O pequeno Ruan, de seis anos, viralizou nas redes sociais ao se surpreender com um Papai Noel negro em um shopping de Salvador, na Bahia. "Papai Noel da minha cor, que legal", disse com empolgação, antes de tentar furar fila para dar logo um abraço no bom velhinho.

No entanto, a tia dele, a influenciadora digital Lorena Rufino, lembrou que tem outras crianças na fila. O registro feito por ela emocionou internautas nesta segunda-feira (12), e concentrou mais de 3 milhões de visualizações.

Em entrevista ao g1, Lorena revelou que fez uma busca para encontrar um Papai Noel negro. Além de Ruan, Lore também fez o passeio com a sobrinha Samara, de três anos.

Lorena Rufino Influenciadora digital "Eu pesquisei bastante, liguei para vários estabelecimentos até encontrar o Papai Noel preto. Queria que os meus sobrinhos tivessem essa representatividade".

"Na minha infância eu não tive essa oportunidade, só encontrei o Papai Noel branco. Acho que essa mudança e busca pela representatividade está começando agora", relatou.

Para ela, a alegria de Ruan foi uma surpresa. "Ele disse que parecia com o avô. Foi muito gratificante ver o olhinho dele brilhando, eu realmente não esperava essa reação", concluiu.