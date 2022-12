Vítima que teve o rosto cortado em ônibus afirma que suspeita agiu com frieza

Stefani Firmo, estudante de enfermagem que teve o seu rosto cortado durante uma viagem entre Recife e Salvador na última semana (29), contou ao jornal O Globo, detalhes dos acontecimentos que antecederam o ataque no ônibus. Ela afirmou que a suspeita do corte era a única acordada quando ela percebeu estar ferida e que "agiu com frieza".

A Polícia investiga os suspeitos do corte, da boca até a orelha, que deixou uma cicatriz de 18 pontos no rosto de Stefani.

"Antes de eu dormir, por volta das quatro horas da manhã, eu tive a sensação de que essa mulher estava mexendo no meu cabelo. Eu ainda pensei 'daqui a pouco essa mulher vai é cortar meu cabelo', mas foi só um pensamento rápido, não imaginei que de fato ela pudesse fazer alguma coisa. No momento, coloquei meu cabelo para a lateral e me cobri com edredom", relata Stefani.