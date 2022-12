'Pode ser fatal', diz pai de jovem que teve rosto cortado enquanto viajava de ônibus na Bahia

O pai da estudante baiana de 23 anos que teve o rosto cortado enquanto dormia em um ônibus durante uma viagem de Recife (PE) para Salvador (BA), se manifestou e pediu justiça para o caso. Ele argumentou que a mesma coisa pode acontecer com outras pessoas. Os passageiros afirmaram não ter visto quem cometeu o crime e as câmeras serão analisadas. As informações são do G1.

Stefani Firmo acordou sangrando dentro do ônibus durante a madrugada do último dia 29. A polícia fará a perícia de uma faca encontrada com outra passageira.

"Creio que, nesse caso, a Justiça vai se sensibilizar. [...] Estou sentindo por mim e por alguma pessoa que pode estar sendo vítima da mesma pessoa. Pode ser fatal", lamentou Agnaldo Firmo, pai da jovem.

As postagens, que continham fotos de seu rosto após o ataque à jovem rapidamente viralizaram, recebendo centenas de curtidas e compartilhamentos.

O caso

No relato publicado, a jovem conta que dormia quando, por volta das 5h, uma dor muito forte a despertou. Ao passar a mão, ela notou os dedos cobertos de sangue. Percebendo que havia sido atacada, Stefani recorreu a uma amiga com quem viajava, que estava sentada em uma poltrona próxima.

A colega realizou os primeiros socorros na vítima e acordou os demais passageiros, que se encaminharam à Delegacia de Polícia de Conde, localidade em que estavam quando a agressão ocorreu.

Ainda de acordo com a postagem, a polícia encontrou uma faca sob posse do passageiro sentado atrás de Stefani.

Entretanto, apesar da descoberta, o indivíduo foi liberado, sob o argumento de que não existiam elementos suficientes para decretar sua prisão preventiva.