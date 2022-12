Jovem tem rosto cortado em ônibus na Bahia

Durante uma viagem de ônibus da companhia Viaje Guanabara, uma jovem de 23 anos teve o rosto cortado, da orelha à base do lábio inferior, enquanto dormia. A vítima retornava de Recife (PE) para a cidade em que mora, Itabuna (BA), quando acordou com dor no rosto.

O ataque, que ocorreu no início da semana, só veio à tona no sábado (3), quando a jovem Stefani Firmino revelou a agressão através de publicações em suas redes sociais. As postagens, que continham fotos de seu rosto após o ataque, rapidamente viralizaram, recebendo centenas de curtidas e compartilhamentos.

Entenda o caso

No relato publicado, a jovem conta que dormia quando, por volta das 5h, uma dor muito forte a despertou. Ao passar a mão, ela notou os dedos cobertos de sangue. Percebendo que havia sido atacada, Stefani recorreu à uma amiga com quem viajava, que estava sentada em uma poltrona próxima.

A colega realizou os primeiros socorros na vítima, e acordou os demais passageiros, que se encaminharam à Delegacia de Polícia de Conde, localidade em que estavam quando a agressão ocorreu.

Ainda de acordo com a postagem, a polícia encontrou uma faca sob posse do passageiro sentado atrás de Stefani. Entretanto, apesar da descoberta, o indivíduo foi liberado, sob o argumento de que não existiam elementos suficientes para decretar sua prisão preventiva.

Trauma

Stefani, que é estudante de enfermagem, utilizou a publicação para compartilhar seu estado emocional após a agressão: “Estou completamente assustada e abalada [...] Não estamos seguros em local nenhum”.

A jovem ainda demonstrou ter ficado traumatizada com o ataque, deixando claro que a cicatriz a impedirá de esquecer o momento assustador.

“Provavelmente ficarei com uma lembrança eterna no rosto, que me fará relembrar esse terrível momento inúmeras vezes”

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia informou ao Uol que o caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Turista de Conde, que instaurou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) para apurar a lesão corporal praticada contra a jovem. Como o laudo expedido pelo médico que atendeu a vítima apontou como uma lesão leve, foi instaurado um TCO.

De acordo com a Polícia, alguns passageiros foram ouvidos, mas nenhum disse ter testemunhado a ação.Imagens de câmeras de segurança do ônibus já foram solicitadas e as guias periciais foram expedidas. As imagens poderão auxiliar na identificação da autoria e os laudos vão definir o andamento do procedimento", informou a nota enviada ao Uol.

A faca encontrada com uma passageira também foi encaminhada à perícia, para saber se foi utilizada na ação. Caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal.