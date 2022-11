Mulher anda com manequins em carro para evitar assalto na Bahia: 'meus companheiros'

Uma ideia inusitada para tentar evitar assaltos fez a assistente social Rosenilda Aragão, de 55 anos, viralizar nas redes sociais. A baiana, que mora em Salvador e trabalha na região metropolitana da cidade, resolveu colocar em seu carro um casal de manequins para passar a impressão de que está sempre acompanhada.

Em entrevista ao portal g1, Rosenilda afirma que se sente mais segura ao lado dos bonecos, já que faz uma viagem que dura pouco mais de uma hora todos os dias para chegar ao trabalho.

Foto: Reprodução/TV Bahia

A assistente social, que apelidou carinhosamente os bonecos de Rosita e Pepe, diz que, quanto mais "gente" no carro, menor a chance de se tornar alvo de bandidos.

Ela explica que contou com a ajuda de uma sobrinha para confeccionar os manequins. "Tinha uma cabeça de boneco em cima da laje. Minha sobrinha disse que tinha um corpo de um manequim, que não ia mais utilizar e eu poderia pegar e fazer uma boneca. Depois comprei um boneco e, agora, tenho meus companheiros Rosita e Pepe", disse Rosenilda.

Imagens dos bonecos viralizam

Vizinhos de Rosenilda gostaram da ideia dos bonecos e registraram imagens do "trio" no carro. O vídeo logo viralizou nas redes sociais e já teve mais de 250 mil visualizações.

Descontraída, a baiana ainda brincou com a situação, fazendo uma adaptação a um famoso ditado: "melhor acompanhada com bonecos, do que só", disse.