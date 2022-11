Cão farejador encontra e desenterra 40 kg de maconha na Bahia

Um cão farejador encontrou e desenterrou aproximadamente 40 quilos de maconha durante uma operação da Polícia Militar. O caso aconteceu nesta quinta-feira (3), na serra do bairro Loteamento São Francisco, em Barreiras, no oeste da Bahia. As informações são do g1.

Apesar da droga ser apreendida, ninguém foi preso. A maconha foi encontrada pelo cachorro em tabletes prensados.

Os agentes que estavam no local filmaram a operação, inclusive o momento em que o cão tira o material do solo. A droga foi levada à Delegacia de Polícia de Barreiras.

Denúncia anônima

Em outro caso, sem relação com o primeiro, a descoberta de quase 145 quilos de maconha foi feita após uma denúncia anônima. Essa outra ocorrência, foi registrada no bairro de Itapuã, em Salvador.

Conforme a Polícia Civil, responsável pela apreensão, a droga estava dentro de um carro. Ninguém foi preso, mas o carro e a substância foram encaminhados para a 12ª delegadia, na capital da Bahia.