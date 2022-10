Paralisação de ônibus em Salvador faz prefeitura realizar operação emergencial no transporte público

Os ônibus do transporte público de Salvador atrasaram a circulação por conta de uma mobilização da categoria nesta terça-feira (11). Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, os coletivos só passarão a circular a partir das 8h.

Por conta disso, a Prefeitura de Salvador preparou um esquema especial com a frota do Sistema Complementar para circular nos principais trechos afetados pelo atraso na saída dos ônibus das garagens.

"Foi confirmado pelo presidente Fábio Primo que os ônibus só vão sair a partir de 8 horas da manhã", afirmou o representante dos trabalhadores do antigo CSN, Jutahy Andrade, acrescentando que há uma manifestação foi programada para às 10h, em frente ao Shopping da Bahia.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que agentes do órgão acompanharão as saídas dos primeiros ônibus das garagens das empresas buscando garantir o atendimento dos usuários do transporte coletivo.

Uso do metrô

De acordo com a Semob, veículos do Sistema Complementar (STEC) serão remanejados para atender os usuários de linhas regulares que tem maior número de passageiros, priorizando o atendimento às estações de transbordo e, desta forma, os usuários poderão se deslocar através do metrô.

Em caso de atraso na saída dos veículos, a pasta declarou que destinará os ônibus do Sistema Complementar (Amarelinhos) para atender os principais corredores de tráfego, direcionando a demanda para as estações atendidas pelo metrô.

"A atuação dos complementares será mantida até que a paralisação seja finalizada e a operação regular volte à normalidade. A Semob orienta aos usuários que, se puderem, optem por meios alternativos de transporte, a fim de evitar longas esperas nos pontos e a superlotação dos ônibus complementares", disse.