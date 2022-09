Edital PM Bahia é publicado com 2 mil vagas e salario de até R$ 4 mil

O edital da Polícia Militar da Bahia foi publicado nesta quarta-feira (28) com 2.000 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer é necessário ter formação de nível médio e idade máxima de 30 anos.

O salário é composto pelo soldo de R$ 1.383,58, acrescido da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM na Referência III, equivalente a R$ 1.867,56, podendo ser adicionadas outros benefícios. Com isso, a remuneração chega ao valor de R$ 4.012,11.

As oportunidades são distribuídas para as regiões:

Salvador: 1.012 vagas masculino e 172 vagas feminino;

Feira de Santana: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Alagoinhas: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Itaberara: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Ilhéus: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Juazeiro: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Vitória da Conquista: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino;

Teixeira de Freitas: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino; e

Barreiras: 86 vagas masculino e 16 vagas feminino.

Requisitos

Para concorrer, é preciso ter entre 18 e 30 anos e ter concluído pelo menos o ensino médio. Os candidatos do sexo masculino deverão ter altura mínima de 1,60m e do sexo feminino, 1,55m.

Inscrição

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 13 de outubro a 01 de novembro, no site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC). O valor da inscrição é R$ 90.

Provas

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2023. Os testes serão aplicados nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Juazeiro, Salvador e Vitória da Conquista.

As provas são compostas de 50 questões de conhecimentos gerais e 30 questões de conhecimentos específicos, com valor de 1,25 ponto por questão.