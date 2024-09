Mulher de 44 anos morre eletrocutada ao tirar roupas de máquina de lavar na Bahia

Uma mulher morreu após ser eletrocutada ao tirar roupas de uma máquina de lavar, nesta segunda-feira (16), em Tanquinho, no Interior da Bahia. Maria Silva Viana, de 44 anos, foi encontrada pela mãe, de 83 anos, próximo ao eletrodoméstico.

As informações são do g1. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime. No momento da descarga elétrica, os pais idosos da mulher ouviram o grito da filha, que foi encontrada entre muita água e fiação elétrica. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Veja também Bahia Motoboy é morto a tiros em tentativa de assalto em Salvador Bahia Adolescente morre e homem é baleado em ‘brincadeira de assalto’ na Bahia

Familiares da mulher serão ouvidos pelas autoridades. Manoel Silva Viana, irmão de Maria, relatou que a irmã era uma "pessoa indiscutível" e "incomparável". "Administrava tudo da casa, cuidava de dar os medicamentos, levar para médicos. Ela não teve filhos, os filhos dela eram os nossos pais. A família está desolada, não sabemos o que vai ser daqui para a frente”, disse.

Manoel relata que na segunda-feira (16), a mulher estava lavando lençóis e forros. Maria não tinha filhos e era a cuidadora dos pais idosos.