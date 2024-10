Estudante mata três colegas de classe em escola no interior da Bahia

Um estudante de 14 anos matou a tiros três colegas de turma e em seguida cometeu suicídio. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (18), dentro de uma escola em Serra dos Correias, um povoado do município de Heliópolis, na Bahia.

As vítimas são duas meninas e um menino, todos de 15 anos, segundo a Polícia Militar da Bahia. O crime foi registrado na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Pedro 1.º.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), determinou a "imediata apuração" da situação. "Acabo de receber a triste e lamentável notícia da morte de quatro jovens, estudantes da rede municipal da cidade de Heliópolis. Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes", escreveu ele nas redes sociais.

Se você está se sentindo triste, tem pensamentos suicidas, intenções de ferir o próprio corpo, se sente sem esperança e pessimista na maior parte do tempo, ou conhece alguém que passa por essas ou situações semelhantes, isso pode estar ligado a um problema de saúde mental e há inúmeros tratamentos na rede pública ou privada capaz de oferecer ajuda. Como exemplos de locais que podem ser procurados, está o Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende 24h pelo telefone 188 e sem custo de ligação ou via Chat, no cvv.org.br; o Movimento de Saúde Mental, no WhatsApp (85) 9 8106-7178.

"Estamos prestando o apoio necessário ao município e ao prefeito Mendonça através da estrutura do governo do Estado", acrescentou o petista.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também disse nas redes sociais que "recebeu com muita tristeza" a notícia e afirmou que colocou o aparato do Governo à disposição do estado.

"Liguei para o governador Jerônimo Rodrigues e para o prefeito Mendonça e coloquei o Ministério da Educação à inteira disposição, com envio de equipe de psicólogas especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres, que compõem o núcleo de resposta e construção de comunidades escolares após ataques de violência extrema", disse o ministro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os jovens, mas, quando os socorristas chegaram à escola, os quatro adolescentes já estavam mortos.

Ainda não se sabe o que motivou o crime.

Onde e como denunciar ameaças e ataques às escolas

Ataques a escolas são casos atípicos. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medidas efetivas que podem ajudar a combater e prevenir ocorrências.

No âmbito federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal digital para coleta de denúncias sobre possíveis ameaças a escolas. O canal pode ser acessado aqui. As denúncias são anônimas.