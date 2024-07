Influencer e rifeiro é baleado em Salvador; suspeito está foragido

Ramhon Dias foi baleado, neste sábado (6), na Estrada da Muriçoca, no bairro de Vale dos Lagos, em Salvador. O rifeiro e influenciador acumula mais de 430 mil seguidores nas redes sociais. O suspeito está foragido. As informações são do g1.

Parte da ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança. Ramhon se aproxima do seu carro e é abordado pelos suspeitos que disparam contra ele. O rifeiro tenta fugir, mas é perseguido pelo criminoso. O influenciador recebeu diversos tiros no braço.

Lazaro Andrade, amigo de Ramhon, revelou que o visitou no Hospital São Rafael. Ele conta ainda que o rifeiro não corre risco de vida. Não há previsão de alta. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Quem é Ramhon Dias

Influenciador e rifeiro, Ramhon custava compartilhar a rotina nas redes sociais. Ele acumula mais de 430 mil seguidores, contudo, possui uma outra conta dedicada apenas a sorteios, rifas e prêmios.

Em julho de 2023 teve a prisão decretada pela Justiça da Bahia. Ele era investigado por lavagem ou ocultação de bens, jogos de azar e organização criminosa.

Em 2022, ele foi apontado como suspeito de envolvimento em um crime de lesão corporal durante uma briga de trânsito.