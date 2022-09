Prefeitura de Fortaleza anunciará concurso público com salário de até R$ 20 mil

A Prefeitura de Fortaleza anunciará oficialmente, na tarde desta segunda-feira (26), um novo concurso público com vagas de níveis médio e superior para diversos órgãos da gestão municipal.

O salário poderá chegar a R$ 20 mil.

Haverá vagas, por exemplo, para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Guarda Municipal e Secretaria das Finanças (Sefin).

Profissionais de saúde, jornalismo e auditoria de fiscal também serão contemplados na seleção.

A expectativa é que sejam divulgadas em torno de 400 vagas para todas as áreas. No entanto, os detalhes do certame serão informados após uma reunião de alinhamento no Executivo. Essa matéria será atualizada em seguida.