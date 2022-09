Concurso para a Cagece com 262 vagas e salário até R$ 10,3 mil é anunciado por Izolda Cela

A governadora Izolda Cela (sem partido) anunciou nesta quarta-feira (21) novo concurso para a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) com 262 vagas. Em live ao lado do presidente do órgão, Neuri Freitas, a gestora apontou que serão ofertadas oportunidades para os níveis técnico e superior.

Izolda informou que enviou nesta quarta à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) um pedido de autorização para o reordenamento de cargos na companhia. Após a aprovação, a Cagece poderá lançar o edital.

Segundo o presidente da Companhia, Neuri Freitas, haverão vagas para cargos como:

Advogado

Arquiteto

Analista de gestão (administração, contabilidade, atuária, TI...)

Analista de saneamento (químicos, biólogos, geógrafos, geólogos, etc.)

Médico do Trabalho

Engenheiro

Cargos de níveis Técnicos

"Várias funções que são muito importantes para o fortalecimento da Cagece, que vai ser cada vez mais demandada para os grandes desafios de melhorias dos nossos sistemas, mais especificamente sobre a questão relacionada ao saneamento", comentou Izolda durante o anúncio.

Remuneração

O salário para os cargos do certame deve variar entre R$ 4.297 a R$ 10.302. "Uma boa remuneração com um leque grande de formações que podem se inscrever", define Neuri Freitas.

"Realmente é um momento de muita alegria pra Cagece, e os desafios pela frente são enormes, em virtude das regras do marco legal. Essa autorização para o concurso vem em um momento muito oportuno", pontua o gestor.