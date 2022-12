Casal de rifeiros famosos morre assassinado a tiros em praia da Bahia

Um casal foi morto a tiros neste domingo (11) em uma praia na Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Rodrigo da Silva Santos, de 33 anos, e Hynara Santa Rosa da Silva, de 39, deixam dois filhos. As informações são do g1.

DG e Naroka Rifas

Conhecidos como DG e Naroka Rifas, as vítimas trabalhavam com a venda de rifas na internet e acumulavam mais de 100 mil seguidores até o domingo.

As vítimas curtiam o fim de semana na praia quando foram mortas. Eles foram baleados no peito e na cabeça. Horas antes do crime, o casal compartilhou vídeos em que aparecem em uma moto aquática.

Autoria e motivação do crime são desconhecidas

Segundo a Polícia Civil, equipes do Serviço de Investigação foram ao local do crime (Silc/RMS) e realizaram os levantamentos iniciais. Foram expedidas guias periciais e de remoção dos corpos.

Os corpos de Rodrigo e Hynara estão no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. Eles serão enterrados na tarde desta segunda-feira (12), no Cemitério Bosque da Paz, também na capital. A autoria e a motivação crime serão investigadas pela 33ª delegacia de Monte Gordo.