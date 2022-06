Decoração para Dia dos Namorados: 5 dicas para tornar o ambiente mais aconchegante

Em relacionamentos baseados no amor e na dedicação, a realização de um momento romântico pode servir de memória do comprometimento e do carinho partilhado entre um casal. Assim, no Dia dos Namorados, o Diário do Nordeste conversou com uma especialista em decoração para tornar a data ainda mais especial.

Conforme a arquiteta da "MIDI Arquitetura + Interiores", Letícia Melo, é importante dar atenção a detalhes como iluminação, paletas de cores e até mesmo os detalhes para tornar o dia ainda mais aconchegante e íntimo.

A profissional com pós-graduação em Arquitetura de Interiores pela Universidade de Fortaleza (Unifor), ainda compartilhou lista com possíveis flores para usar em arranjo de decoração.

1.Cuidado com a iluminação

A arquiteta Letícia Melo detalha que o uso de luz amarelada contribui para construir um ambiente mais aconchegante.

Esse efeito pode ser conseguido com a inclusão de velas no espaço, assim como com abajur ou luminárias. Os objetos podem ser colocados em mesas ou móveis espalhados pelo cômodo onde o casal for viver o momento romântico.

Legenda: Uso de pisca-pisca de natal pode ajudar a criar o clima em meia-luz Foto: Shutterstock

No caso de quem prefere utilizar a criatividade, Letícia ainda detalha que podem usar pisca-pisca de natal e inserir dentro de vasos de vidro.

2. Organizando o jogo de mesa

Para quem não deseja colocar toalhas na mesa e busca uma decoração distinta, Letícia recomenda o uso de cartolina preta. Apesar do objeto ficar sob o prato, é possível escrever recados em caneta ou giz branco para o parceiro. “Quase como uma toalha”, detalha.

Letícia Melo Arquiteta “Taças com pequenos raminhos, que não chega a ser um arranjo, mas é uma decoração, podem ser colocadas na mesa”.

Além do uso tradicional dos balões vermelhos, existe a opção de recortar corações de papel ou cartolina, colar em uma fita e pendurar no teto. “Não fica aquela coisa quase que um aniversário, cheio de balão, mas fica fofinho e romântico”.

Legenda: Uso de cartolina em formato de coração pode contribuir na organização do ambiente Foto: Shutterstock

3. Flores para utilizar na data

No caso de quem deseja inserir flores no ambiente, Letícia sugere fugir do tradicional uso das rosas, apesar de apontar que as pétalas podem ser delicadas em alguns espaços.

Legenda: Velas e flores delicadas com tons suaves também podem ser utilizadas Foto: Shutterstock

Assim, para o uso específico em arranjo de mesas, recomenda flores mais altas e desidratadas, e galhos secos.

Dentre opções de flores, ela cita:

Galhos de eucalipto;

Costela de Adão;

Astromélia;

Vareta de Junco;

Galhos secos;

Trigos.

4. Paleta de cores

Considerando possíveis paletas de cores, Letícia explica que a escolha do vermelho não é obrigatória. Entre outras opções tem o uso de tons terrosos, como bege, “tijolo” e laranja.

“Não obrigatoriamente tem essa coisa de ‘tem que ser vermelho para ser romântico’. Acho que fazendo uma decoração com tonalidades que ornem, pode ficar interessante”, detalha a arquiteta.

5. Jantar em almofadas

Legenda: Almofadas e tapetes no jardim podem tornar o momento da refeição mais íntimo e descontraído Foto: Shutterstock

Para quem busca um jantar mais alternativo, a especialista recomenda a realização do momento em um espaço aconchegante no chão. O uso de tapetes e almofadas ajuda a criar o ambiente ideal para isso.