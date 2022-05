Confira dicas de vinhos para o Dia dos Namorados

Celebrar o Dia dos Namorados com uma programação regada a um bom vinho é uma ideia que agrada muitos casais. Mas quem está começando no mundo dos vinhos pode sentir dificuldade de escolher o rótulo que melhor combine com o cardápio que será servido no dia 12 de junho. E foi pensando nesse público que a Cooperativa Nova Aliança preparou algumas dicas de bebidas para apreciar a dois.

A linha de vinhos Collina, por exemplo, conta com quatro opções entre tintos e brancos, que vão agradar os paladares iniciantes. Entenda cada tipo e como combiná-los na programação do Dia dos Namorados.

Vinho Collina Tinto Suave

Ideal para quem está começando a apreciar os vinhos e gosta de exemplares mais adocicadas. O Collina é um vinho suave perfeito para as pessoas que ainda não têm muita afinidade com a bebida.

O Collina Tinto Suave é elaborado com uvas americanas e tem aromas de chocolate e framboesa. Vinho de mesa com características mais suaves, o Collina apresenta coloração roxo-violácea intensa e graduação alcoólica de 10%.

Pratos à base de carne vermelha ou massas com molho de tomates mais maduros combinam bem com esse rótulo.

Vinho Collina Tinto Seco

Elaborado com uvas americanas, tem coloração rubi com bordas violeta. O Collina tinto seco traz em seu aroma notas de chocolate e frutas vermelhas como framboesa, que deixam o ambiente com aquele cheirinho de vinho tinto.

A dica é combinar esse vinho com carnes vermelhas grelhadas ou assadas, frango assado ou cozido, pizza, bacalhau, pratos com molhos leves, risotos simples e queijos não curados. Ele possui graduação alcoólica de 10% e deve ser servido em temperatura de 15ºC.

Vinho Collina Branco Seco

Se a programação for em um fim de tarde na praia, o vinho branco seco vai combinar com o clima romântico ao pôr do Sol. As uvas brancas americanas são as protagonistas desse vinho Collina.

O aroma frutado, delicado e macio confere um vinho leve que pode ser consumido com queijos frescos e petiscos. Tem coloração límpida em tons amarelos claros e graduação alcoólica de 10%. Vinhos brancos devem ser servidos a temperaturas mais baixas que os tintos. Ao servir um Collina branco seco, certifique-se que a temperatura seja de 8ºC.

Vinho Collina Branco Suave

Uma bebida refrescante que combina com programações leves e divertidas. Este rótulo traz aromas florais como jasmim e sabor suave e agradável. Colhida de maneira manual, preservando seus aromas, a variedade Niágara Branca é a estrela dessa bebida.

A tonalidade amarela esverdeada caracteriza um vinho jovem e fresco, com equilíbrio entre acidez e maciez, obtido a partir de uvas colhidas pouco antes da completa maturação. Esse vinho vai muito bem com tábua de queijos, frutas e castanhas. Uma boa pedida para aquele piquenique no parque.

Saiba mais em http://novaalianca.coop.br/