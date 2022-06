Febraban ensina como evitar golpes no Dia dos Namorados

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou um conjunto de providências que o consumidor deve adotar quando for comprar presentes para o Dia dos Namorados, que será celebrado no próximo dia 12. São medidas que valem para lojas físicas e digitais. Algumas dessas dicas são as seguintes:

Comecemos pelas lojas digitais, ou seja, pelas compras via internet:

Sempre desconfie de links encaminhados via WhatsApp ou SMS. Na dúvida, entre em contato direto com os canais oficiais de seu banco;

Fique atento às ofertas, duvide de valores muito abaixo do mercado;

Acompanhe as compras realizadas pelo aplicativo do cartão, e caso desconheça alguma transação, bloqueie-a e entre em contato com a administradora;

Nunca clique nos links de promoções vantajosas demais. Para ver a oferta, acesse o site oficial da loja digitando o endereço dela diretamente na barra do navegador;

Nunca clique em “SIM” para gravar sua senha em sites, aplicativos ou em seu navegador; Ao pagar com boleto, Pix ou transferências sempre confira se o nome do beneficiário é de quem realmente deve receber o valor;

Não selecione a opção “salvar dados do cartão” para utilizar em compras futuras. Dê preferência para o uso do cartão virtual para as compras online.

Caso receba uma ligação telefônica, desligue e procure o gerente de sua conta, imediatamente, de preferência em outro aparelho de telefone. Lembre-se de que o banco nunca pede seus dados por telefone.

Agora, as dicas para compras em lojas físicas: