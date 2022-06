Indústria de móveis do Ceará prospectará mercado italiano

Empresários cearenses da indústria de móveis integrarão uma missão da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que, de 7 a 12 deste mês, fará, em Milão, prospecção do mercado moveleiro italiano.

Quatro empresas do Ceará já confirmaram presença na viagem de negócios, entre as quais a Osterno Móveis, que produz e exporta para os mercados dos EUA e Europa.

Segundo um estudo da CNI sobre as oportunidades comerciais da indústria moveleira brasileira, o Ceará é um dos 13 estados que mais apresentam chances de crescimento no setor, incluindo a exportação.

A programação da missão prevê dois dias de visitação guiada na maior feira de design de móveis, a Salone del Mobile, que comemorará sua 60ª edição.

Neste ano, o evento, que terá como tema “sustentabilidade e consciência ambiental na produção de móveis”, reunirá mais de 2 mil expositores de 30 países.

A programação da missão da CNI prevê, também, visita ao Museu do Design; participarão em um workshop sobre tendências com os especialistas italianos Francesca Rossi e Franchesco Lucchese; e visita à fábrica da Misura Emme, referência de móveis na Itália.

A viagem será realizada com o apoio da Apex-Brasil.

O Brasil é, hoje, o 6º maior produtor mundial de móveis, com cerca 18,5 mil empresas que empregam 273,3 mil pessoas.

Em 2021, segundo o ComexStat, as exportações brasileiras de móveis e suas partes alcançaram US$ 1,04 bilhão, representando 0,7% das exportações da indústria de transformação brasileira.

Missões como essa da CNI são promovidas para incentivar as exportações dos produtos brasileiros.

A Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN) promove a internacionalização das empresas por meio de um conjunto de serviços customizados para as suas distintas necessidades.

OI TORNA-SE PARCEIRA DO BTG PACTUAL

Clientes do Oi Seu Negócio, segmento da operadora Oi voltado para micro e pequenas empresas (PMEs), além de contratar um serviço de internet de fibra ótica, contam também com oferta de crédito e conta digital PJ (Pessoa Jurídica) do BTG Pactual Empresas, plataforma digital de soluções para pequenas e médias empresas do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.

O objetivo da parceria é oferecer soluções financeiras para as pequenas e médias empresas atendidas pela Oi, e ajudá-las a ampliar as vendas e alcançar melhores resultados, como explica a operadora.

O acordo permitirá que os clientes do Oi Seu Negócio tenham acesso a diversos produtos do BTG Pactual Empresas, dentre eles as linhas de antecipação de recebíveis de cartão, com taxa de desconto atrativa e possibilidade de receber no mesmo dia, antecipando as necessidades de caixa.

A parceria também inclui linhas de capital de giro com taxas competitivas e conta digital PJ sem custo de abertura e sem taxa de manutenção, com processo de abertura 100% digital e facilidades como pagamento de impostos, folha de pagamento, emissão online de boletos e transferências via PIX ilimitadas.

PRAÇA PÚBLICA EM ESPAÇO PRIVADO

Oferecendo mais uma opção de espaço público, a C. Rolim Engenharia inaugurará sábado 4, às 8 horas, mais uma “Praça do Bem”, no bairro Cocó. O equipamento localiza-se na rua Bento Albuquerque, nº 536, e faz parte de projeto que visa urbanizar terrenos da construtora.

Durante a inauguração, haverá distribuição de mudas de árvores de reflorestamento e de pequeno porte e um “aulão” de treinamento funcional gratuito no local, em parceria com o Time Neway Assessoria Esportiva. A ação acontecerá em alusão à Semana do Meio Ambiente, celebrado desde 31 de maio a 5 de junho.

Com caráter itinerante, a Praça do Bem ficará no local por cerca de um ano e meio. Depois disso, será realocada para outro ponto da cidade. Já o terreno sediará o próximo lançamento da C.Rolim Engenharia.

A Praça do Bem traz opções de lazer para toda família, incluindo área verde, playground, pet place, bicicletário e uma quadra de beach tennis, onde os amantes do esporte, que tem se tornado febre na capital, poderão praticá-lo de forma gratuita.



O projeto é uma parceria da C. Rolim Engenharia com o Estar Urbano - Ateliê de Arquitetura e Urbanismo. Liana Feingold, diretora do ateliê, destaca a importância do reaproveitamento de materiais na criação do projeto da praça.

Segundo ela, o desenvolvimento dos brinquedos e de outros atrativos foram pensados visando a reutilização e reinvenção dos materiais comuns em canteiros de obra, como sobras de rodapé de alumínio, canos de PVC e carretéis de cabos elétricos. Pneus também foram transformados em jardineiras nas paredes, e pallets reaproveitados e pintados com sobras de tinta viraram mesas para área de piquenique. Essa iniciativa parte da preocupação da construtora com a sustentabilidade e a redução dos impactos ao meio ambiente.

“A Praça do Bem é um espaço de excelente qualidade urbana, criativa e educativa, ofertada em um terreno particular, mas que agora estará aberto à comunidade. Ficávamos em torno de um ano e meio com o terreno limpo, pronto para receber o empreendimento, mas sem proveito. Dessa forma, teremos sempre um terreno da construtora ocupado por uma praça para uso público. Todos esses locais, inclusive, poderão também receber eventos culturais, educativos, apresentações em geral e oficinas, por exemplo”, afirma Ticiana Rolim, Diretora de Gente e Impacto Social da C.Rolim Engenharia.