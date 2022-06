PIB do Brasil cresce 1% e fica em 8º lugar em ranking com 32 países

Pelo terceiro trimestre consecutivo, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro experimentou crescimento positivo.

De acordo com o IBGE, que divulgou nesta quinta-feira o resultado da economia nacional de janeiro a março deste ano, o PIB registrou crescimento de 1%, o que significa incremento de 1,7% acima do registrado no mesmo período de 2021.

Segundo ranking da classificadora de risco Austin Rating, o crescimento da economia brasileira coloca o país empatado com o México e a Colômbia, logo atrás de Turquia e Tailândia (+1,2%), e à frente de Austrália, Reino Unido e Coreia do Sul (0,8%) e Alemanha (0,2%), entre outros países. Veja ranking completo abaixo

De acordo com o mesmo rating, a economia do Peru está em primeiro lugar, com crescimento de 2% no primeiro trimestre deste ano.

No começo deste ano, as projeções dos economistas dos grandes bancos indicavam que o PIB do primeiro trimestre de 2022 ficaria perto de zero. Nas últimas três semanas, eles começaram a rever para cima as suas projeções.

No primeiro trimestre, a alta do PIB foi puxada pelo setor de serviços, que responde por 70% de tudo o que país produz, e ainda é o grande empregador de mão de obra.

Segundo o relatório do IBGE, a indústria teve desempenho perto da estabilidade, com alta de apenas 0,1%. Por causa dos efeitos causados pela seca que se abateu na região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), o PIB da agropecuária teve um recuo de 0,9%.

Visto pelo lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,7%, o do governo ficou estável (alta de 0,1%) e os investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo) caíram 3,5%.

No setor externo, as importações de bens e serviços regrediram 4,6% e as exportações subiram 5,0%.

Veja ranking do PIB