Portuguesa EDP quer ampliar investimentos no Ceará

Direto de Lisboa, onde se encontra chefiando uma Missão Empresarial e Governamental do Ceará que, desde segunda-feira, 30, cumpre agenda de reuniões com autoridades e empresários portugueses, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, anuncia que na próxima sexta-feira, 3, terá reunião com a diretoria da EDP (Energias de Portugal), maior empresa lusitana, que tem altos investimentos no Ceará.

De acordo com Maia Júnior, a EDP, controladora da EDP Brasil, que é dona da Usina Termelétrica Pecém 1, no Complexo do Pecém, quer ampliar seus investimentos no Ceará, focando, principalmente na área das energias renováveis, podendo investir, também, em projeto de produção de Hidrogênio Verde.



“São boas as perspectivas que se abrem diante desse desejo da EDP de ampliar seus investimentos no Ceará. A EDP é dona, também, da EDP Renováveis, empresa que cresce em alta velocidade não apenas em Portugal, mas também na Europa, investindo na geração de energia eólica e solar", lembrou o secretário.

Maia Júnior informou à coluna que a missão cearense, da qual fazem parte os presidentes dos três sindicatos da indústria têxtil filiados à Fiec, está cumprindohoje agenda de visitas ao centro de inovação e às maiores fábricas portuguesas do setor, as quais estão retomando seu protagonismo no continente europeu.

“Essas visitas são importantes porque permitem a observação dos estágios tecnológicos a que chegou a indústria de fiação e tecelagem da Europa, levando-se em conta que nessa área Portugal tem antiga tradição”, explicou o executivo do governo cearense.

Ele também se referiu, em tom de lamento, aos contatos com empresários portugueses do agronegócio, que estão sendo feitos “sem a presença de um único representante do agro cearense”. Para Maia Júnior, são muito boas as chances de agropecuaristas de Portugal investirem no Ceará “e vice-versa”, pois, de acordo com o titular da Sedet, os dois lados cultivam e exportam, praticamente, os mesmos produtos hortifrutigranjeiros.

Maia Júnior fez questão de destacar que a Sedet está - com a atual Missão Empresarial em Portugal - dando sequência a um esforço de mostrar ao mundo o Ceará e seu potencial.



“Estamos buscando novas e estreitando antigas parcerias, desenvolvendo um intercâmbio com economias assemelhadas às do Ceará, tirando proveito da infraestrutura de que dispomos no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, do qual é sócio o Porto de Roterdã. Por exemplo, reunimo-nos aqui em Lisboa com a diretora comercial do Porto de Leixões, no Norte, um dos dois mais importantes de Portugal (o outro é o de Sines, no Sul do país) que mostrou interesse em estreitar parceria com Pecém”, contou Maia Júnior.

Ele se referiu, também, à reunião que, na companhia dos secretários executivos Roseana Medeiros, da Indústria, e Constantino Frate, de Inovação, Petróleo e Energia, teve nesta quarta-feira com a diretoria da Associação Empresarial de Portugal (a CNI de lá), para a qual fez uma apresentação, apoiada em vídeo e transparências, do que o Ceará é hoje e do que será no futuro próximo com os projetos em desenvolvimento nos diferentes setores de sua economia.