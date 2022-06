Amanhã será um dia sem impostos no shopping e supermercado

Amanhã, quinta-feira, 2 de junho, todas as 16 lojas da rede Supermercado Pinheiro participará do “Dia Livre de Impostos - DLI”, evento promovido pela CDL Jovem de Fortaleza, que chega neste ano à sua 16ª edição.

O Pinheiro será o único supermercado a participar da promoção, com ofertas exclusivas nos segmentos de cosméticos, higiene pessoal e limpeza, sem a incidência de impostos para o consumidor final. A ação durará o dia todo.

De acordo com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), os brasileiros já pagamos neste exercício de 2022 mais de R$ 1 trilhão em impostos, conforme aponta o “Impostômetro”, ferramenta informativa criada pela entidade paulista que acompanha em tempo real o recolhimento dos impostos. Essa montanha de dinheiro é referente a taxas e impostos federais, estaduais e municipais pagos pelos contribuintes.

O “Dia Livre de Impostos” terá amanhã, como já teve desde sua primeira edição, o objetivo de conscientizar a população cearense para o peso da carga tributária no Brasil. Além do Supermercado Pinheiro, a promoção contará com outras mais de 200 lojas dos shoppings e das ruas de Fortaleza, incluídas as do centro da cidade.

Da promoção também tomará parte a, fabricante de óculos de sol 100% cearense. Seu sócio e diretor Allan Sankey informa que sua empresa já participa há alguns anos do evento, sendo que neste ano seus óculos terão redução que variará de 20% a 58% do valor original.

EMBRAER CHEGA AO CARIBE COM O E190

Boa notícia! A Sky High Aviation, companhia aérea com sede na República Dominicana, recebeu seu primeiro jato de passageiros Embraer E190, tornando-se a única operadora de E-Jets com sede no Caribe.

O primeiro dos dois E190, fornecidos pela empresa de leasing de aeronaves regionais TrueNoord, chegou ao aeroporto da capita dominicana, o Las Americas José Francisco Peña Gómez, na semana passada, após a preparação da aeronave ser concluída no centro de serviços da Embraer em Macon, estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

O segundo E190 será entregue à Sky High neste mês.



A chegada dos jatos E190 traz um novo nível de conforto para os passageiros e abrirá novas rotas internacionais na região. A Sky High opera atualmente uma frota de dois jatos Embraer ERJ 145, de 50 lugares, voando para 10 destinos no Caribe.

As aeronaves E190 foram configuradas para 98 lugares, divididos em duas classes, e servirão aos destinos existentes da Sky High, bem como para a abertura de novas rotas internacionais para os Estados Unidos, América Central e do Sul.

“É um grande diferencial ser o único operador na região a contar com a qualidade dos E-Jets e uma ótima maneira de comemorar nosso aniversário de 10 anos de operação”, disse Juan Chamizo Alonso, Presidente da Sky High Aviation.

“A adição do primeiro E190, uma aeronave com mais tecnologia e capacidade, é o passo seguinte do nosso desenvolvimento e oferta aos nossos clientes. O E190 é perfeito para ajudar a gerenciar a demanda nos horários de pico, além de abrir e manter as rotas internacionais essenciais para o nosso crescimento contínuo como operadora líder no Caribe”, acrescentou Alonso

“A Sky High é um cliente valioso desde 2019, quando adquiriu o ERJ 145. A chegada do E-190 à sua frota atual mais que duplicará a capacidade da Sky High, e seus clientes se beneficiarão do melhor conforto de cabine na clássica configuração de assentos dois e dois, sem o assento do meio”, comentou Mark Neely, Diretor de Vendas e Marketing para as Américas, Embraer Aviação Comercial.