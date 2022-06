Evangelho de hoje, 5ª feira 02/06 (Jo 17, 20-26)

Naquele tempo, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: "Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um: eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja nele.".

Reflexão – Que sejam um

Jesus roga pela unidade dos cristãos, desde os apóstolos até nós que acreditamos na Sua Palavra. A Unidade entre os Seus filhos é desejo do coração do Pai. A melhor maneira de darmos testemunho de que realmente cremos em Jesus Cristo e que Ele é o nosso Senhor é quando vivemos a unidade nos nossos relacionamentos. Viver a unidade é prova de humildade, portanto, uma expressão da verdade. Quando vivemos a Unidade estamos admitindo a união com outras pessoas que são diferentes de nós. Na maioria das vezes nós pedimos ao Senhor, saúde, riqueza, prosperidade, sucesso profissional, mas de fato, nós deveríamos implorar pela unidade nas nossas relações interpessoais, tanto na família, como na comunidade e no mundo. Podemos ser diferentes uns dos outros, podemos ter ideias, opiniões diversas, entretanto, precisamos ser iguais na mentalidade do amor que é a nossa essência interior. A perfeita unidade dá-se entre o Pai e o Filho porque é gerada no Amor que é o Espírito Santo, formando assim, a Santíssima Trindade. A glória que Jesus nos deu é o Seu Espírito Santo! Portanto, na nossa vida também o Espírito Santo precisa ser a base que sustenta e une as nossas diferenças a fim de que também vivamos a primeira regra de Deus que é o amor. Para que sejamos um, Jesus veio nos dar um novo mandamento: o amor mútuo. É pelas nossas ações concretas de amor que o mundo conhecerá que somos de Deus. Tudo o que fizermos por amor é uma contribuição que damos para que o mundo melhore e para que a vontade de Deus se realize na terra. – Para você o que significa amar? - Você tem unidade com as pessoas da sua família? – Você tem orado por elas? - Por quem você precisa orar para que não entre mais em conflitos? - Você se sente um (a) com as pessoas da Comunidade onde vive? - Você comunga do mesmo pensamento?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO