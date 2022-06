Maia Júnior: "Temos o que aprender com Portugal nos têxteis"

Hoje, quinta-feira, 2, é o quarto dia da Missão Empresarial e Governamental do Ceará em Portugal.

Durante todo o dia, os executivos do governo cearense e os empresários que as acompanham reuniram-se em Aveiro – uma cidade de base tecnológica, com uma universidade voltada para a inovação –com as autoridades e empresários locais, tratando de como estreitar as relações com os empresários e a academia cearenses.

O secretário do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Maia Júnior, que chefia a missão, e sua comitiva reuniram-se com a Câmara de Vereadores (Prefeitura local), “para entender como funciona a Aveiro Hightech”, e também com a Associação dos Empresários, que é a Fiec de lá, e com a diretora comercial do Porto de Aveiro, “dando início ao que poderá vir a ser uma relação estreita com o Porto do Pecém”.

Mais Júnior explicou que, “se queremos estreitar exportações, sobretudo do agro, com pescados e frutas e também com têxteis, temos de estreitar as relações com os portos portugueses de Leixões, Sines e Aveiro”.

“Temos muito o que aprender. Os portugueses estão, nesses setores do agro e da tecnologia, bem à frente de nós, razão por que é boa providência a troca de informações não apenas comerciais com eles, mas também o intercâmbio de informações no campo da tecnologia e da inteligência, sobretudo no setor têxtil, no qual as empresas portuguesas estão bem à frente das nossas”.