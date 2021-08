Cearense Matuê entra em lista da Billboard com 'Quer Voar'; assista clipe

O cearense Matuê entrou em um dos maiores rankings mundiais da música no mundo. Com a canção "Quer Voar", ele alcançou a 75º posição da lista "Billboard Global Excl. U.S" da revista americana Billboard, com dados concentrados em todos os territórios fora dos Estados Unidos.

Quando uma artista entra na Billboard, por exemplo, significa que aquela música dele foi a mais ouvida naquela semana em várias regiões do mundo. A revista americana foi criada em 1894, pela editora Nielsen Company, tendo como foco principal, o mercado publicitário. A versão brasileira foi lançada somente em outubro de 2005.

A lista que Matuê entrou somatiza dados que incorpora streams oficiais em plataformas digitais suportadas por assinatura ou publicidades e downloads dos principais varejistas de música online.

No Twitter, o cearense comemorou a notícia com espanto ao usar um emoji com a cabeça explodindo. "Quero Voar" foi lançada por Matuê em agosto deste ano.

Tweet de Matuê:

Matuê repostou tweet da Billboard falando da estreia na Billboard

Quem é Matuê?

Legenda: Cearense viveu parte da adolescência nos Estados Unidos Foto: Reprodução/Instagram

O cearense nasceu em Fortaleza, em outubro de 1993, mas foi criado em Oakland, na Califórnia. Sua estreia oficial, que o posicionou no estilo musical Trap — mistura de rap, música eletrônica e sons repetitivos — aconteceu em 2016, com o single “R B N”.

Depois de quatro anos de carreira, ele coleciona sucessos como “Kenny G”, com 86 milhões de streams, e “Anos Luz”, com 69 milhões de streams. Além dos números alcançados com as produções musicais, Matuê tem uma soma expressiva de público: 2,8 milhões de seguidores no Instagram, 2,6 milhões ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 milhões de inscritos no canal 30PRAUM do YouTube.

Em 2019, o trapper entrou para a lista de 20 artistas "para ficar de olho", dilvulgada pelo You Tube Music. Além de Matuê, o cearense Avine Vinny também estava entre os nomes.

Forró já entrou na Billboard

Legenda: Cearenses Jonas Esticado e Wesley Safadão já gravaram feat Foto: Divulgação

Outros dois cearenses ligados ao forró já apareceram na Billboard americana, Em setembro do ano passado, Jonas Esticado alcançou a lista "Billboard Global Excl. U.S. charts" em 138ª posição com "investe em Mim".

Em 2017, o cantor Wesley Safadão também chegou aparecer na lista "Social 50" da Billboard americana. O ranking apresentava os nomes mais influentes das redes sociais do mundo. Ele chegou a ficar na 45ª posição.

A lista tinha ainda as celebridades internacionais Justin Bieber (6º), Selena Gomez (7º), Miley Cyrus (16º), Shakira (17º), Taylor Swift (21º), Jennifer Lopez (23º), Lady Gaga (27º) e Katy Perry (30º). O topo era da norte-americana Ariana Grande.

