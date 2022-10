Atriz Bella Campos e MC Cabelinho assumem namoro

A atriz Bella Campos, que viveu a Muda, na novela “Pantanal”, assumiu o namoro com o cantor MC Cabelinho em um vídeo publicado no TikTok. Nas imagens, os dois aparecem cantando a música “Deixa Acontecer”, do grupo Revelação.

Noa gravação, ela inicia cantando o trecho “a razão do seu viver sou eu”, enquanto o funkeiro diz “é mesmo”. A atriz ainda diz “mas é que eu não tenho medo de me apaixonar”, e Cabelinho afirma: “Eu também não tenho”. Na legenda do vídeo, Cabelinho escreveu “minha gostosa”. O funkeiro também compartilhou o vídeo no Instagram.

Foto: reprodução

Bella e Cabelinho têm sido vistos juntos desde o fim de setembro. Apesar das trocas de comentários nas redes sociais, eles ainda não tinham confirmado o romance.

No mês passado, ao abrir uma caixinha de perguntas, a atriz também foi questionada como conheceu o cantor. “Ô, Little Hair, o que eu faço, cara? Só dá você nessa caixinha hoje, impressionante. Acho que, se eu não responder isso, vai ter gente batendo na minha porta. A gente se conheceu na preparação. A gente vai trabalhar junto”, disse ela, na época.

A artista não citou qual o projeto os dois irão trabalhar juntos, mas já se sabe que Bella está escalada para “Vai na Fé”, próxima novela das 19h da Rede Globo.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn