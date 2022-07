MC Cabelinho desmaia em show ao pular sobre o público

O MC Cabelinho passou por um susto em show realizado no Rio de Janeiro, no domingo (24). Após cantar uma música, o artista aproveitou a animação do público e pulou em cima dos fãs. Durante o ato, ele desmaiou no meio da multidão.

Em stories do Instagram, o cantor explicou que caiu, indo parar debaixo da plateia, onde disse que havia crianças, e acabou ficando zonzo por um desmaio, mas depois se recuperou e ficou bem.

Veja momento de queda e ajuda de seguranças:

"Como geral fala, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade, mano. Eu comuniquei meus seguranças. Falei 'ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público'. Mano... quando eu pulei, mano, esquece", disse MC Cabelinho em rede social.

Em vídeo é possível ver os seguranças da apresentação indo atrás de cabelinho. O músico, entretanto, aparece desacordado.