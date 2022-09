Atriz Bella Campos, de 'Pantanal', revela ter sido mordida por jacaré durante banho de rio

A atriz Bella Campos, que interpreta a Muda na novela "Pantanal", revelou ter sido mordida na perna por um jacaré enquanto nadava no rio, em um dia de folga das gravações do folhetim. O relato foi feito no programa "Que história é essa, Porchat?", da GNT.

Segundo a atriz, era por volta das 4 horas da tarde, quando ela decidiu dar um último mergulho antes de ir embora. Ao voltar para a margem, ela sentiu uma pressão muito forte na perna.

"Por instinto, eu dei um tapa. Tudo em um milésimo de segundo. Quando a minha mão bateu, eu senti que era um jacaré. Ele abriu toda a boca. Era muito grande. Um mega jacaré e ele abocanhou a minha perna", contou.

Ela também falou de sua reação inusitada ao avisar aos colegas que tinha sido mordida. "Foi muito bizarro porque a gente nunca sabe como vai reagir. Eu gritei: 'C*, um jacaré me mordeu'. Foi essa a minha frase."

Bella contou que logo em seguida foi atendida por um médico que já tinha cuidado de outros cinco pacientes feridos por jacarés, destacando ainda estar vacinada e seguir o protocolo de saúde da TV Globo para ir ao Pantanal.

Procura por dente

"Eu me senti muito segura. Ele me deixou muito tranquila e falou 'ó, vai dar tudo certo'", disse. "O Almir Sater disse para ver se não tinha ficado nenhum dentinho, porque se não procura, arruma, aí infecciona. O médico, perfeito como ele é, tinha que procurar o dentinho."

A atriz explicou ainda que a mordida não pegou nenhuma veia ou músculo. Caso isso acontecesse, acrescentou ela, precisariam correr para a cidade para o tratamento. "Perto do que poderia ter sido, foi superficial."